lubopytnaya написав:Но 2 доллара надо оставить на карте - ведь это неснижаемая сумма с 26 ноября
Это если есть движение, а если правильное время его нет, то и не обязательно. Зачем 2$ морозить. Это как то щедро и протеворечит девизу.
Ну, а если ВА не введут до 26 ноября, то будет овердрафт - а это уже потеря потерь
Давайте разбираться, если такое имеет место быть тем более есть вопросы у других. Исходя из указанного в изменениях тарифов движение по счету т.е. проведение каких либо операций будет проходить с учетом не снижаемого остатка, снять который, как уже писалось выше по странице возможно будет только с закрытием карты. Это объявлено информативно. Возможно я ошибаюсь, но обязательной постановки на счет суммы в не зависимости от расчетов и санкций не должно быть. ИМХО. Нужно еще уточнять на ГЛ, что закладывалось в смысл подобного.
sliva_nikolay Не будут они вливать кэш в этот банк. Зачем? Чтобы отдать деньги укр вкладчикам? А какой смысл, если перспектив работать а этой стране нет никаких? Они и так уже потеряли миллиарды долларов. А насчет репутации, думаю они смогут объяснить просто - с одной стороны обложены санкциями, а с другой - заблокированы судами. В таких условиях работать просто невозможно и это понятно любому, даже далекому от финансов человеку. По-моему фонд гарантирвания самое правильное решение для них.
Polly написав:sliva_nikolay Не будут они вливать кэш в этот банк. Зачем? Чтобы отдать деньги укр вкладчикам? А какой смысл, если перспектив работать а этой стране нет никаких? Они и так уже потеряли миллиарды долларов. А насчет репутации, думаю они смогут объяснить просто - с одной стороны обложены санкциями, а с другой - заблокированы судами. В таких условиях работать просто невозможно и это понятно любому, даже далекому от финансов человеку. По-моему фонд гарантирвания самое правильное решение для них.
Рішення правильне, тільки дуже тяжко його прийняти. А СЕПи ходять з банки до 30000 без проблем?
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Polly написав:sliva_nikolay Не будут они вливать кэш в этот банк. Зачем? Чтобы отдать деньги укр вкладчикам? А какой смысл, если перспектив работать а этой стране нет никаких? Они и так уже потеряли миллиарды долларов. А насчет репутации, думаю они смогут объяснить просто - с одной стороны обложены санкциями, а с другой - заблокированы судами. В таких условиях работать просто невозможно и это понятно любому, даже далекому от финансов человеку. По-моему фонд гарантирвания самое правильное решение для них.
Рішення правильне, тільки дуже тяжко його прийняти. А СЕПи ходять з банки до 30000 без проблем?
Ничего тут правильного нет! Никакие МИЛЛИАРДЫ долларов они в украине не теряли. Они потеряли в цене акций, после введения мировым сообществом санкций за аннексию крыма и войну в донбассе. Репутация у банка конечно не ахти, но после такого кидка, с такой наивной отмазкой (лопнули из за обеспечительного определения суда, в связи с арестом акций) они реально могут потерять миллиарды. Те кто там у головного втб в акционерах на 40%, они ж не дураки, они такую лапшу с ушей слизывают автоматически. Не думаю, что в втб рассчитывают, что вокруг только совсем уже альтернативно одаренные приверженцы их скрепноносного мира, у которых нелады- ни с логикой, ни с математикой.
Алексей77 написав:Господа, Ваше мнение. Деньги на текущем. Может открыть депо на 10 дней Антистрессовый, чтоб хоть, что-то капало. Хуже не будет, если фонд зайдет?
Первые выплаты фонда грабування происходят по текущим счетам и окончившимся депозитам. Что вам важнее, получить быстрее или побольше - то и выбираете. Главное - лучше убрать с карточных счётов, в последние время фонд задерживает по ним выплаты до 90 дней
Алексей77 написав:Господа, Ваше мнение. Деньги на текущем. Может открыть депо на 10 дней Антистрессовый, чтоб хоть, что-то капало. Хуже не будет, если фонд зайдет?
Первые выплаты фонда грабування происходят по текущим счетам и окончившимся депозитам. Что вам важнее, получить быстрее или побольше - то и выбираете. Главное - лучше убрать с карточных счётов, в последние время фонд задерживает по ним выплаты до 90 дней
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