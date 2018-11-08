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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1390139113921393>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 461
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
119
Всього голосів : 461
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 12:04

  lubopytnaya написав:
  ruvex написав:
  lubopytnaya написав:Но 2 доллара надо оставить на карте - ведь это неснижаемая сумма с 26 ноября :D

Это если есть движение, а если правильное время его нет, то и не обязательно. Зачем 2$ морозить. Это как то щедро и протеворечит девизу. :)

Ну, а если ВА не введут до 26 ноября, то будет овердрафт - а это уже потеря потерь :D


Давайте разбираться, если такое имеет место быть тем более есть вопросы у других.
Исходя из указанного в изменениях тарифов
Зображення
движение по счету т.е. проведение каких либо операций будет проходить с учетом не снижаемого остатка, снять который, как уже писалось выше по странице возможно будет только с закрытием карты. Это объявлено информативно. Возможно я ошибаюсь, но обязательной постановки на счет суммы в не зависимости от расчетов и санкций не должно быть. ИМХО.
Нужно еще уточнять на ГЛ, что закладывалось в смысл подобного.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 12:32

Колись поважна тут людина говорила, що з втб ніяких проблем ніколи не буде, бо навіть в Грузії під час війни втб прекрасно себе почував. Життя показує інше...
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 12:33

sliva_nikolay Не будут они вливать кэш в этот банк. Зачем? Чтобы отдать деньги укр вкладчикам? А какой смысл, если перспектив работать а этой стране нет никаких? Они и так уже потеряли миллиарды долларов. А насчет репутации, думаю они смогут объяснить просто - с одной стороны обложены санкциями, а с другой - заблокированы судами. В таких условиях работать просто невозможно и это понятно любому, даже далекому от финансов человеку. По-моему фонд гарантирвания самое правильное решение для них.
Polly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 12:48

  Polly написав:sliva_nikolay Не будут они вливать кэш в этот банк. Зачем? Чтобы отдать деньги укр вкладчикам? А какой смысл, если перспектив работать а этой стране нет никаких? Они и так уже потеряли миллиарды долларов. А насчет репутации, думаю они смогут объяснить просто - с одной стороны обложены санкциями, а с другой - заблокированы судами. В таких условиях работать просто невозможно и это понятно любому, даже далекому от финансов человеку. По-моему фонд гарантирвания самое правильное решение для них.

Рішення правильне, тільки дуже тяжко його прийняти.
А СЕПи ходять з банки до 30000 без проблем?
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 12:53

Re: ВТБ Банк

Господа,
Ваше мнение. Деньги на текущем. Может открыть депо на 10 дней Антистрессовый, чтоб хоть, что-то капало. Хуже не будет, если фонд зайдет?
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 13:05

  Квесторе_поверніться написав:
  Polly написав:sliva_nikolay Не будут они вливать кэш в этот банк. Зачем? Чтобы отдать деньги укр вкладчикам? А какой смысл, если перспектив работать а этой стране нет никаких? Они и так уже потеряли миллиарды долларов. А насчет репутации, думаю они смогут объяснить просто - с одной стороны обложены санкциями, а с другой - заблокированы судами. В таких условиях работать просто невозможно и это понятно любому, даже далекому от финансов человеку. По-моему фонд гарантирвания самое правильное решение для них.

Рішення правильне, тільки дуже тяжко його прийняти.
А СЕПи ходять з банки до 30000 без проблем?

Ничего тут правильного нет! Никакие МИЛЛИАРДЫ долларов они в украине не теряли.
Они потеряли в цене акций, после введения мировым сообществом санкций за аннексию крыма и войну в донбассе. Репутация у банка конечно не ахти, но после такого кидка, с такой наивной отмазкой (лопнули из за обеспечительного определения суда, в связи с арестом акций) они реально могут потерять миллиарды. Те кто там у головного втб в акционерах на 40%, они ж не дураки, они такую лапшу с ушей слизывают автоматически.
Не думаю, что в втб рассчитывают, что вокруг только совсем уже альтернативно одаренные приверженцы их скрепноносного мира, у которых нелады- ни с логикой, ни с математикой.
Stringer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 13:08

  Алексей77 написав:Господа,
Ваше мнение. Деньги на текущем. Может открыть депо на 10 дней Антистрессовый, чтоб хоть, что-то капало. Хуже не будет, если фонд зайдет?

Первые выплаты фонда грабування происходят по текущим счетам и окончившимся депозитам.
Что вам важнее, получить быстрее или побольше - то и выбираете.
Главное - лучше убрать с карточных счётов, в последние время фонд задерживает по ним выплаты до 90 дней
Stringer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 13:30

Re: ВТБ Банк

Как зачисляются деньги на текущий счет сэп с другого банка? Без вопросов? Или сейчас не стоит дергаться?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 13:37

  Stringer написав:
  Алексей77 написав:Господа,
Ваше мнение. Деньги на текущем. Может открыть депо на 10 дней Антистрессовый, чтоб хоть, что-то капало. Хуже не будет, если фонд зайдет?

Первые выплаты фонда грабування происходят по текущим счетам и окончившимся депозитам.
Что вам важнее, получить быстрее или побольше - то и выбираете.
Главное - лучше убрать с карточных счётов, в последние время фонд задерживает по ним выплаты до 90 дней

Зачисление через ИБ с карточного на текущий с комиссией?
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 13:46

Stringer Можно долго и нудно дискуссировать на эту тему, но одно ясно - деньги, если что-то есть в этом банке больше 200к, нужно спасать.
Polly
 
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