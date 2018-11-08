Додано: П'ят 09 лис, 2018 12:53

Господа,

Ваше мнение. Деньги на текущем. Может открыть депо на 10 дней Антистрессовый, чтоб хоть, что-то капало. Хуже не будет, если фонд зайдет?

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