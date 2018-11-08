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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 лис, 2018 13:48
Алексей77 написав: Stringer написав: Алексей77 написав:
Господа,
Ваше мнение. Деньги на текущем. Может открыть депо на 10 дней Антистрессовый, чтоб хоть, что-то капало. Хуже не будет, если фонд зайдет?
Первые выплаты фонда грабування происходят по текущим счетам и окончившимся депозитам.
Что вам важнее, получить быстрее или побольше - то и выбираете.
Главное - лучше убрать с карточных счётов, в последние время фонд задерживает по ним выплаты до 90 дней
Зачисление через ИБ с карточного на текущий с комиссией?
С карточного на текущий без
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Stringer
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 13:48
Был в отделении. Люди есть, но умеренно. Все переоформляют.
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varlo
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 13:52
varlo написав:
Был в отделении. Люди есть, но умеренно. Все переоформляют.
До ТА вже готові?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 13:54
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Говорят - не будет.
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varlo
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 13:54
Polly написав:Stringer
Можно долго и нудно дискуссировать на эту тему, но одно ясно - деньги, если что-то есть в этом банке больше 200к, нужно спасать.
В общем то в любом банке, кроме ощада, все что больше 200 "нужно спасать", в этом - пишут что уже поздно. Но это конечно верх легкомыслия - разместить больше гарантированной суммы в банке, который контролируется правительством страны агрессора, оттяпавшим часть территории и ведущем боевые действия на другой части террритории, против которого мировое сообщество ввело санкции за агрессию, и после трехлетнего кампании о том, что банк уходит из страны, и все распродаёт чтобы закрыться с наименьшими потерями.
Ну разве что, как один сепар тут написал - назло нам, его врагам
Востаннє редагувалось Stringer
в П'ят 09 лис, 2018 14:00, всього редагувалось 2 разів.
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Stringer
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 13:55
varlo написав:
Был в отделении. Люди есть, но умеренно. Все переоформляют.
А хоть какие то деньги в кассе?
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 13:59
varlo написав:
Был в отделении. Люди есть, но умеренно. Все переоформляют.
Разрывные или не разрывные ?
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 14:00
sliva_nikolay написав:
...если ВТБ решит уйти-то уйдет красиво...
Сбербанк России в тестовом режиме уже обокрал украинских граждан на 1% от их депозитов. В ВТБ крадут уже 10% от депозитов. Действительно красиво нагнули украинских вкладчиков, доверившим деньги правительству России
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