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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1390139113921393

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 461
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
119
Всього голосів : 461
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 13:48

  Алексей77 написав:
  Stringer написав:
  Алексей77 написав:Господа,
Ваше мнение. Деньги на текущем. Может открыть депо на 10 дней Антистрессовый, чтоб хоть, что-то капало. Хуже не будет, если фонд зайдет?

Первые выплаты фонда грабування происходят по текущим счетам и окончившимся депозитам.
Что вам важнее, получить быстрее или побольше - то и выбираете.
Главное - лучше убрать с карточных счётов, в последние время фонд задерживает по ним выплаты до 90 дней

Зачисление через ИБ с карточного на текущий с комиссией?

С карточного на текущий без
Stringer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 13:48

Re: ВТБ Банк

Был в отделении. Люди есть, но умеренно. Все переоформляют.
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http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 13:52

  varlo написав:Был в отделении. Люди есть, но умеренно. Все переоформляют.

До ТА вже готові? :oops:
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 13:54

Квесторе_поверніться
Говорят - не будет.
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 13:54

  Polly написав:Stringer Можно долго и нудно дискуссировать на эту тему, но одно ясно - деньги, если что-то есть в этом банке больше 200к, нужно спасать.

В общем то в любом банке, кроме ощада, все что больше 200 "нужно спасать", в этом - пишут что уже поздно. Но это конечно верх легкомыслия - разместить больше гарантированной суммы в банке, который контролируется правительством страны агрессора, оттяпавшим часть территории и ведущем боевые действия на другой части террритории, против которого мировое сообщество ввело санкции за агрессию, и после трехлетнего кампании о том, что банк уходит из страны, и все распродаёт чтобы закрыться с наименьшими потерями.
Ну разве что, как один сепар тут написал - назло нам, его врагам :mrgreen:
Востаннє редагувалось Stringer в П'ят 09 лис, 2018 14:00, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 13:55

  varlo написав:Был в отделении. Люди есть, но умеренно. Все переоформляют.

А хоть какие то деньги в кассе?
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 13:59

VTB

  varlo написав:Был в отделении. Люди есть, но умеренно. Все переоформляют.

Разрывные или не разрывные ?
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 14:00

Re: ВТБ Банк

  sliva_nikolay написав:...если ВТБ решит уйти-то уйдет красиво...

Сбербанк России в тестовом режиме уже обокрал украинских граждан на 1% от их депозитов. В ВТБ крадут уже 10% от депозитов. Действительно красиво нагнули украинских вкладчиков, доверившим деньги правительству России
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