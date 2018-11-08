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ВТБ Банк

ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1392139313941395>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 462
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
119
Всього голосів : 462
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 14:10

Re: ВТБ Банк

а кто вас заставляет идти снимать с потерей 10 процентов?во первых 15 тыс ограничения по скарбничке или эквивалент в валюте это 500 баксов. Менталинет нашего народа сразу бежать и паниковать -УСЬО ПРОПАЛО ШЕФ, кипиш в течении месяца закончится,суды порешают все в пользу ВТБ и паникеры заткнутся. никакого ВА и Фонда не будет.Расслабьтесь и хватит паниковать.
sliva_nikolay
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 14:14

Re: ВТБ Банк

кто у кого что украл?на данный момент паникеры бегают и что то суетятся...если Костя полетел в Москву то значит не просто так...ваша паника без причин ничего хорошего не приносит..
sliva_nikolay
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 14:15

Re: ВТБ Банк

Может кому будет полезно, отправки за сегодня 05.11 из ВТБ счет юр:

Пополнение спецсчета НДС в казначействе - Успешно

Налоги с ЗП - Успешно

ЗП(на карту ВТБ)- Успешно

Аванс на командировку(на карту ВТБ) - успешно

Расчет картой ВТБ снятие наличных в Европе все гуд.

Перевод с ВТБ на моно- все гуд
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 14:16

Re: ВТБ Банк

http://финбаланс.ком.юа/news/Sud-skasu ... ivativtsiv вот такое решение ожидает и ВТБ, поэтому ждите и все будет...терпение господа
sliva_nikolay
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 14:18

  somalibank написав:
  varlo написав:Был в отделении. Люди есть, но умеренно. Все переоформляют.

Разрывные или не разрывные ?

Разрывные или закончившиеся.
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 14:21

  varlo написав:
  somalibank написав:
  varlo написав:Был в отделении. Люди есть, но умеренно. Все переоформляют.

Разрывные или не разрывные ?

Разрывные или закончившиеся.

Каса голяк?
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 14:28

  lel написав:
  varlo написав:Был в отделении. Люди есть, но умеренно. Все переоформляют.

А хоть какие то деньги в кассе?

Есть немного гривны и мелкие доллары.
Delta oporteat nos salvos fieri!
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varlo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 14:38

  varlo написав:Был в отделении. Люди есть, но умеренно. Все переоформляют.

Как можно переоформить, если 350 долл. в сутки дневной лимит. Это же надо снять сначала и потом положить на другого человека?
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Алексей77
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 14:40

  Алексей77 написав:
  varlo написав:Был в отделении. Люди есть, но умеренно. Все переоформляют.

Как можно переоформить, если 350 долл. в сутки дневной лимит. Это же надо снять сначала и потом положить на другого человека?

Для депозитов при переоформлении можно. Кстати и комиссии в 10% от 350 здесь тоже нет, т.к депозит закончился.
Delta oporteat nos salvos fieri!
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varlo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 14:50

  Stringer написав:Но это конечно верх легкомыслия - разместить больше гарантированной суммы в банке, который контролируется правительством страны агрессора...

мне кажется, сейчас это верх легкомыслия относительно любого учреждения с банковской лицензией.
БМ отдавал трансфертом через ВТБ. многие подзастряли, видимо.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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