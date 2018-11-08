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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 лис, 2018 14:10
Re: ВТБ Банк
а кто вас заставляет идти снимать с потерей 10 процентов?во первых 15 тыс ограничения по скарбничке или эквивалент в валюте это 500 баксов. Менталинет нашего народа сразу бежать и паниковать -УСЬО ПРОПАЛО ШЕФ, кипиш в течении месяца закончится,суды порешают все в пользу ВТБ и паникеры заткнутся. никакого ВА и Фонда не будет.Расслабьтесь и хватит паниковать.
Додано: П'ят 09 лис, 2018 14:14
Re: ВТБ Банк
кто у кого что украл?на данный момент паникеры бегают и что то суетятся...если Костя полетел в Москву то значит не просто так...ваша паника без причин ничего хорошего не приносит..
Додано: П'ят 09 лис, 2018 14:15
Re: ВТБ Банк
Может кому будет полезно, отправки за сегодня 05.11 из ВТБ счет юр:
Пополнение спецсчета НДС в казначействе - Успешно
Налоги с ЗП - Успешно
ЗП(на карту ВТБ)- Успешно
Аванс на командировку(на карту ВТБ) - успешно
Расчет картой ВТБ снятие наличных в Европе все гуд.
Перевод с ВТБ на моно- все гуд
Додано: П'ят 09 лис, 2018 14:16
Re: ВТБ Банк
Додано: П'ят 09 лис, 2018 14:18
Разрывные или закончившиеся.
Додано: П'ят 09 лис, 2018 14:21
Каса голяк?
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 14:28
Есть немного гривны и мелкие доллары.
Додано: П'ят 09 лис, 2018 14:38
Как можно переоформить, если 350 долл. в сутки дневной лимит. Это же надо снять сначала и потом положить на другого человека?
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 14:40
Для депозитов при переоформлении можно. Кстати и комиссии в 10% от 350 здесь тоже нет, т.к депозит закончился.
Додано: П'ят 09 лис, 2018 14:50
мне кажется, сейчас это верх легкомыслия относительно любого учреждения с банковской лицензией.
БМ отдавал трансфертом через ВТБ. многие подзастряли, видимо.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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