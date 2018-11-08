varlo написав:
Для депозитов при переоформлении можно. Кстати и комиссии в 10% от 350 здесь тоже нет, т.к депозит закончился.
это ваше мнение или оно чем то подкреплено ? в тарифах иная информация прописана, да и в отделении подтверждают комиссию.
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 14:51
это ваше мнение или оно чем то подкреплено ? в тарифах иная информация прописана, да и в отделении подтверждают комиссию.
Додано: П'ят 09 лис, 2018 14:54
Мне так сказали в отделении. Никто там комиссию не платит при переоформлении.
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: П'ят 09 лис, 2018 15:19
Re: ВТБ Банк
В касі нічого не було. Менеджер заспокоїла, порадила гривнею не забирати валюту (поганий курс + комісія). Сказала, що за тиждень-два ситуація стабілізується, валюту підженуть і можна буде все забрати в валюті. Подивимось.
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