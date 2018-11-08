RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ВТБ Банк

ВТБ Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1392139313941395

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 462
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
119
Всього голосів : 462
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 14:51

  varlo написав:
  Алексей77 написав:
  varlo написав:Был в отделении. Люди есть, но умеренно. Все переоформляют.

Как можно переоформить, если 350 долл. в сутки дневной лимит. Это же надо снять сначала и потом положить на другого человека?

Для депозитов при переоформлении можно. Кстати и комиссии в 10% от 350 здесь тоже нет, т.к депозит закончился.

это ваше мнение или оно чем то подкреплено ? в тарифах иная информация прописана, да и в отделении подтверждают комиссию.
lwa
 
Повідомлень: 992
З нами з: 01.06.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 261 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 14:54

Мне так сказали в отделении. Никто там комиссию не платит при переоформлении.
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
Повідомлень: 5684
З нами з: 11.04.12
Подякував: 345 раз.
Подякували: 609 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 15:19

Re: ВТБ Банк

В касі нічого не було. Менеджер заспокоїла, порадила гривнею не забирати валюту (поганий курс + комісія). Сказала, що за тиждень-два ситуація стабілізується, валюту підженуть і можна буде все забрати в валюті. Подивимось.
Win11
 
Повідомлень: 5
З нами з: 23.09.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1392139313941395
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Annet_, jay2004, lubopytnaya, safonovstanislav і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 6369, 6370, 6371
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
63709 7944793
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 лис, 2018 15:00
Фантом
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3255, 3256, 3257
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
32560 4024381
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 лис, 2018 14:05
Viz
Идея Банк 1 ... 1550, 1551, 1552
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
15510 2211042
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 лис, 2018 13:43
pepe

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (13943)
09.11.2018 15:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.