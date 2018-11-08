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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1393139413951396>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 462
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
119
Всього голосів : 462
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 14:51

  varlo написав:
  Алексей77 написав:
  varlo написав:Был в отделении. Люди есть, но умеренно. Все переоформляют.

Как можно переоформить, если 350 долл. в сутки дневной лимит. Это же надо снять сначала и потом положить на другого человека?

Для депозитов при переоформлении можно. Кстати и комиссии в 10% от 350 здесь тоже нет, т.к депозит закончился.

это ваше мнение или оно чем то подкреплено ? в тарифах иная информация прописана, да и в отделении подтверждают комиссию.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 14:54

Мне так сказали в отделении. Никто там комиссию не платит при переоформлении.
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 15:19

Re: ВТБ Банк

В касі нічого не було. Менеджер заспокоїла, порадила гривнею не забирати валюту (поганий курс + комісія). Сказала, що за тиждень-два ситуація стабілізується, валюту підженуть і можна буде все забрати в валюті. Подивимось.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 15:52

  Квесторе_поверніться написав:До ТА вже готові? :oops:

Завжди готовi! 8)
«А-Банк» Суркисов готовится объявить о банкротстве: активы выведены в оффшор

"А-Банк" готовится объявить о банкротстве.

Об этом сообщили ряд украинских СМИ со ссылкой на последние рейтинги стабильности банков НБУ, а также на клиентов финансового учреждения, которые уже начали получать смс-ки с требованиями досрочного погашения кредитов.

Отмечается, что за последние полгода "А-Банк", который принадлежит украинским бизнесменам братьям Игорю и Григорию Суркисам, очень сильно обеднел.

На рынке говорят о том, что Суркисы уже вынули из банка все деньги, переправив их на свои оффшорные компании. :lol:

О банкротстве «А-Банка» официально будет заявлено до конца месяца, прогнозируют эксперты.

https://golos.ua/i/646794
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 16:08

  Алексей77 написав:Господа,
Ваше мнение. Деньги на текущем. Может открыть депо на 10 дней Антистрессовый, чтоб хоть, что-то капало. Хуже не будет, если фонд зайдет?

Если фонд зайдет, то всё зависит исключительно от "уповноваженої особи Фонда"
Например, я в день приняния решения о вводе ВА в "Траст" перечислила из Аллы дневным поездом 150К грн на депозит в Трасте.
Я мысленно уже похоронила эту сумму, но Фонд мне выплатил всё без вопросов, т.к. в Трасте был офигенный уполномоченный Калугин С.В. (здоровья ему и долгие лета!)
А в "Векторе" людям заблочили выплаты по всем их счетам только из-за того, что за две недели до ввода ВА человек снял со своего текущего счета небольшую часть денег.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 16:25

  Andreww написав:Вот еще одно подтверждение моим мыслям. Реально думаю, что это всего лишь инструмент уйти безболезненно с украинского рынка...

Российский ВТБ хочет сдать лицензию дочерного банка в Украине

Российский государственный банк ВТБ хотел бы сдать лицензию дочернего банка (АО "ВТБ Банк), но сперва должен погасить обязательства перед вкладчиками. Об этом сообщил старший вице-президент ВТБ Дмитрий Пьянов, передает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

"С точки зрения потенциала сдачи лицензии нашим банком в Украине по аналогии с нашим другим дочерним "БМ Банком", который успешно сдал банковскую лицензию, условием для сдачи банковской лицензии является выполнение всех своих обязательств перед вкладчиками", - сказа он журналистам.

В то же время Пьянов утверждает, что не может этого сделать из-за обеспечения по решению суда в Гааге. "Мы бы хотели это сделать, но сегодняшнее существующее судебное решение нам этого не дает", - сказал Пьянов.


https://www.rbc.ua/rus/news/rossiyskiy- ... 69304.html


Побачимо що з цього вийде і ПІБ і сбер пройшли через схожі проблеми в минулому. Якщо російські акціонери дійсно турбуються про те щоб українські та інші вкладники втб Україна все отримали як вони заявляють вище то всім усе повернуть в валюті вкладу.
А якщо ж такі самі злодії та брехуни як наша влада то отримаємо аналогічно до вкладників більше сотні банків які влада допомогла обанкротити з цілю дерибану активів.

Перевірка на вошивість російських банків.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 16:46

Ось як треба забирати гроші із банку...
увага на суми! :)

https://finclub.net/news/vkladchiki-ban ... henko.html
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 16:47

Аlександр


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Ошибка! Нет такой страницы.

вбросік? :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 16:51

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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 16:52

  greenozon написав:Аlександр


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вбросік? :)

В поиске осталось, но не открывается: https://golos.ua/search/index?q=%D0%90+ ... 1%82%D0%B8
И перепечатки. http://ura-inform.com/ru/society/2018/1 ... svoi-dengi
lel
 
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