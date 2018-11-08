В касі нічого не було. Менеджер заспокоїла, порадила гривнею не забирати валюту (поганий курс + комісія). Сказала, що за тиждень-два ситуація стабілізується, валюту підженуть і можна буде все забрати в валюті. Подивимось.
Об этом сообщили ряд украинских СМИ со ссылкой на последние рейтинги стабильности банков НБУ, а также на клиентов финансового учреждения, которые уже начали получать смс-ки с требованиями досрочного погашения кредитов.
Отмечается, что за последние полгода "А-Банк", который принадлежит украинским бизнесменам братьям Игорю и Григорию Суркисам, очень сильно обеднел.
На рынке говорят о том, что Суркисы уже вынули из банка все деньги, переправив их на свои оффшорные компании.
О банкротстве «А-Банка» официально будет заявлено до конца месяца, прогнозируют эксперты.
Алексей77 написав:Господа, Ваше мнение. Деньги на текущем. Может открыть депо на 10 дней Антистрессовый, чтоб хоть, что-то капало. Хуже не будет, если фонд зайдет?
Если фонд зайдет, то всё зависит исключительно от "уповноваженої особи Фонда" Например, я в день приняния решения о вводе ВА в "Траст" перечислила из Аллы дневным поездом 150К грн на депозит в Трасте. Я мысленно уже похоронила эту сумму, но Фонд мне выплатил всё без вопросов, т.к. в Трасте был офигенный уполномоченный Калугин С.В. (здоровья ему и долгие лета!) А в "Векторе" людям заблочили выплаты по всем их счетам только из-за того, что за две недели до ввода ВА человек снял со своего текущего счета небольшую часть денег.
Andreww написав:Вот еще одно подтверждение моим мыслям. Реально думаю, что это всего лишь инструмент уйти безболезненно с украинского рынка...
Российский ВТБ хочет сдать лицензию дочерного банка в Украине
Российский государственный банк ВТБ хотел бы сдать лицензию дочернего банка (АО "ВТБ Банк), но сперва должен погасить обязательства перед вкладчиками. Об этом сообщил старший вице-президент ВТБ Дмитрий Пьянов, передает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.
"С точки зрения потенциала сдачи лицензии нашим банком в Украине по аналогии с нашим другим дочерним "БМ Банком", который успешно сдал банковскую лицензию, условием для сдачи банковской лицензии является выполнение всех своих обязательств перед вкладчиками", - сказа он журналистам.
В то же время Пьянов утверждает, что не может этого сделать из-за обеспечения по решению суда в Гааге. "Мы бы хотели это сделать, но сегодняшнее существующее судебное решение нам этого не дает", - сказал Пьянов.
Побачимо що з цього вийде і ПІБ і сбер пройшли через схожі проблеми в минулому. Якщо російські акціонери дійсно турбуються про те щоб українські та інші вкладники втб Україна все отримали як вони заявляють вище то всім усе повернуть в валюті вкладу. А якщо ж такі самі злодії та брехуни як наша влада то отримаємо аналогічно до вкладників більше сотні банків які влада допомогла обанкротити з цілю дерибану активів.
Перевірка на вошивість російських банків.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW). Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer