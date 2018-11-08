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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1393139413951396

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 462
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
119
Всього голосів : 462
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 16:53

  Аlександр написав:
  Квесторе_поверніться написав:До ТА вже готові? :oops:

Завжди готовi! 8)
«А-Банк» Суркисов готовится объявить о банкротстве: активы выведены в оффшор

"А-Банк" готовится объявить о банкротстве.

Об этом сообщили ряд украинских СМИ со ссылкой на последние рейтинги стабильности банков НБУ, а также на клиентов финансового учреждения, которые уже начали получать смс-ки с требованиями досрочного погашения кредитов.

Отмечается, что за последние полгода "А-Банк", который принадлежит украинским бизнесменам братьям Игорю и Григорию Суркисам, очень сильно обеднел.

На рынке говорят о том, что Суркисы уже вынули из банка все деньги, переправив их на свои оффшорные компании. :lol:

О банкротстве «А-Банка» официально будет заявлено до конца месяца, прогнозируют эксперты.

https://golos.ua/i/646794

інфо дезавуалювали? :)
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 16:57

lel

крсота!

Правдивость этой информации (на правах анонимности) уже подтвердили в Фонде гарантирования вкладов.

з яких це пір ФГВФО наперед комусь щось повідомляє? :)

як на мене - класіка жанра вброса г-на на вентиляторос!
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 17:05

greenozon Согласен с вами. Но, к сожалению, Дубинский был прав.
lel
 
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