Об этом сообщили ряд украинских СМИ со ссылкой на последние рейтинги стабильности банков НБУ, а также на клиентов финансового учреждения, которые уже начали получать смс-ки с требованиями досрочного погашения кредитов.
Отмечается, что за последние полгода "А-Банк", который принадлежит украинским бизнесменам братьям Игорю и Григорию Суркисам, очень сильно обеднел.
На рынке говорят о том, что Суркисы уже вынули из банка все деньги, переправив их на свои оффшорные компании.
О банкротстве «А-Банка» официально будет заявлено до конца месяца, прогнозируют эксперты.
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abc111 написав:...форум превращается в помойку и общение пациентов палаты 6.. Давайте по сути темы!!!
Ага. Підсумки за день, що минув по Дніпрі, Харкові і Києві. В кого є найсвіжіша інфо?
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