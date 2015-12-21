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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1394139513961397>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 462
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
119
Всього голосів : 462
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 16:53

  Аlександр написав:
  Квесторе_поверніться написав:До ТА вже готові? :oops:

Завжди готовi! 8)
«А-Банк» Суркисов готовится объявить о банкротстве: активы выведены в оффшор

"А-Банк" готовится объявить о банкротстве.

Об этом сообщили ряд украинских СМИ со ссылкой на последние рейтинги стабильности банков НБУ, а также на клиентов финансового учреждения, которые уже начали получать смс-ки с требованиями досрочного погашения кредитов.

Отмечается, что за последние полгода "А-Банк", который принадлежит украинским бизнесменам братьям Игорю и Григорию Суркисам, очень сильно обеднел.

На рынке говорят о том, что Суркисы уже вынули из банка все деньги, переправив их на свои оффшорные компании. :lol:

О банкротстве «А-Банка» официально будет заявлено до конца месяца, прогнозируют эксперты.

https://golos.ua/i/646794

інфо дезавуалювали? :)
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 16:57

lel

крсота!

Правдивость этой информации (на правах анонимности) уже подтвердили в Фонде гарантирования вкладов.

з яких це пір ФГВФО наперед комусь щось повідомляє? :)

як на мене - класіка жанра вброса г-на на вентиляторос!
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 17:05

greenozon Согласен с вами. Но, к сожалению, Дубинский был прав.
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 17:10

  greenozon написав:Аlександр


404
Ошибка! Нет такой страницы.

вбросік? :)

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  Квесторе_поверніться написав:інфо дезавуалювали? :)

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Аlександр
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 17:29

Re: ВТБ Банк

...форум превращается в помойку и общение пациентов палаты 6..
Давайте по сути темы!!!
abc111
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 17:43

  abc111 написав:...форум превращается в помойку и общение пациентов палаты 6..
Давайте по сути темы!!!

Ага. Підсумки за день, що минув по Дніпрі, Харкові і Києві.
В кого є найсвіжіша інфо?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 17:45

ВТБ Банк

  Квесторе_поверніться написав:
  abc111 написав:...форум превращается в помойку и общение пациентов палаты 6..
Давайте по сути темы!!!

Ага. Підсумки за день, що минув по Дніпрі, Харкові і Києві.
В кого є найсвіжіша інфо?
едим Львов !
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 17:49

Re: ВТБ Банк

В Харькове по окончанию народ кладет на короткие депозиты
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 17:51

  lel написав:greenozon Согласен с вами. Но, к сожалению, Дубинский был прав.


Дубинский прогнозував ТА до п’ятниці в втб
Сьогодні п’ятниця і ТА немає
Сумніваюсь що буде взагалі
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 17:53

  Алексей77 написав:В Харькове по окончанию народ кладет на короткие депозиты

Бонус за пролонгацію буде ?
Сбербанк весною минулого року давав 8.5% в дол
6.5% ставка плюс 2% за пролонгацію

Втб жадібний
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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