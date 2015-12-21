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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 лис, 2018 17:56
Дубинский это продажная балаболка Коломойского!!!!!
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sliva_nikolay
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 17:58
Ukrainian написав: Алексей77 написав:
В Харькове по окончанию народ кладет на короткие депозиты
Бонус за пролонгацію буде ?
Сбербанк весною минулого року давав 8.5% в дол
6.5% ставка плюс 2% за пролонгацію
Втб жадібний
быть такого не может!
шоб расейский народ ва главе с царём был жадібним к украинским братьям
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19yuriy91
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 17:59
Ukrainian написав: Алексей77 написав:
В Харькове по окончанию народ кладет на короткие депозиты
Бонус за пролонгацію буде ?
Сбербанк весною минулого року давав 8.5% в дол
6.5% ставка плюс 2% за пролонгацію
Втб жадібний
а зачем ?
если они уверены в своей позиции, зачем платить больше ? зачем сорить деньгами ?
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lwa
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 18:05
sliva_nikolay написав:
Дубинский это продажная балаболка Коломойского!!!!!
Микола, Ви сьогодні багато в чому нас темних просвітили.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 18:23
Ukrainian написав: lel написав:greenozon
Согласен с вами. Но, к сожалению, Дубинский был прав.
Дубинский прогнозував ТА до п’ятниці в втб
Сьогодні п’ятниця і ТА немає
Сумніваюсь що буде взагалі
..мальфары вещают на 16.11
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 18:26
какие еще мальфары??вы что
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sliva_nikolay
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