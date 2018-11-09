sliva_nikolay написав:Дубинский это продажная балаболка Коломойского!!!!!
Микола, Ви сьогодні багато в чому нас темних просвітили.
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Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
ruvex написав:Давайте разбираться, если такое имеет место быть тем более есть вопросы у других. Исходя из указанного в изменениях тарифов движение по счету т.е. проведение каких либо операций будет проходить с учетом не снижаемого остатка, снять который, как уже писалось выше по странице возможно будет только с закрытием карты. Это объявлено информативно. Возможно я ошибаюсь, но обязательной постановки на счет суммы в не зависимости от расчетов и санкций не должно быть. ИМХО. Нужно еще уточнять на ГЛ, что закладывалось в смысл подобного.
Не знаю, как будет в ВТБ, но в других банках при открытии карточного счета и выдачи пластика сразу же просят внести на карту неснижаемый остаток. А в некоторых банках при открытии ничего не просят, но когда через 10 мунут заходишь в ИБ, то видишь, что твоя девственная карта уже в минусах на -50 грн и проценты за овердрафт капают