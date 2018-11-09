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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1394139513961397

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 462
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
119
Всього голосів : 462
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 17:56

Re: ВТБ Банк

Дубинский это продажная балаболка Коломойского!!!!!
sliva_nikolay
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 17:58

  Ukrainian написав:
  Алексей77 написав:В Харькове по окончанию народ кладет на короткие депозиты

Бонус за пролонгацію буде ?
Сбербанк весною минулого року давав 8.5% в дол
6.5% ставка плюс 2% за пролонгацію

Втб жадібний

быть такого не может!
шоб расейский народ ва главе с царём был жадібним к украинским братьям
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 17:59

  Ukrainian написав:
  Алексей77 написав:В Харькове по окончанию народ кладет на короткие депозиты

Бонус за пролонгацію буде ?
Сбербанк весною минулого року давав 8.5% в дол
6.5% ставка плюс 2% за пролонгацію

Втб жадібний

а зачем ?
если они уверены в своей позиции, зачем платить больше ? зачем сорить деньгами ?
lwa
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 18:05

  sliva_nikolay написав:Дубинский это продажная балаболка Коломойского!!!!!

Микола, Ви сьогодні багато в чому нас темних просвітили. :)
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 18:23

  Ukrainian написав:
  lel написав:greenozon Согласен с вами. Но, к сожалению, Дубинский был прав.


Дубинский прогнозував ТА до п’ятниці в втб
Сьогодні п’ятниця і ТА немає
Сумніваюсь що буде взагалі



..мальфары вещают на 16.11
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 18:26

Re: ВТБ Банк

какие еще мальфары??вы что
sliva_nikolay
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 18:37

  sliva_nikolay написав:какие еще мальфары??вы что

Коррахунок і каса зараз які?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 18:56

  ruvex написав:Давайте разбираться, если такое имеет место быть тем более есть вопросы у других.
Исходя из указанного в изменениях тарифов
Зображення
движение по счету т.е. проведение каких либо операций будет проходить с учетом не снижаемого остатка, снять который, как уже писалось выше по странице возможно будет только с закрытием карты. Это объявлено информативно. Возможно я ошибаюсь, но обязательной постановки на счет суммы в не зависимости от расчетов и санкций не должно быть. ИМХО.
Нужно еще уточнять на ГЛ, что закладывалось в смысл подобного.

Не знаю, как будет в ВТБ, но в других банках при открытии карточного счета и выдачи пластика сразу же просят внести на карту неснижаемый остаток.
А в некоторых банках при открытии ничего не просят, но когда через 10 мунут заходишь в ИБ, то видишь, что твоя девственная карта уже в минусах на -50 грн и проценты за овердрафт капают :D
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 19:00

Re: ВТБ Банк

до конца ноября ВТБ разрулит в судах ситуацию и вернется к прежним лимитам
sliva_nikolay
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