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ВТБ Банк
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 20:40
из моего похода в отделение:
в прошлую пятницу все выдавали, потом внезапно денег не стало.
Сегодня ввели новые правила, что перекидывать со счета на счет можно только при наличии денег в кассе.
т.е. с 1 счета на другой, при отсутствии налички в кассе, вам виртуально деньги не перекинут.
Т.е. все входы и выходы закрыты.
Я такого закручивания гаек еще не встречал.
Кому-то удавалось снять положенное в рамках лимита? в кассе всегда пусто
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йцукен
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 20:42
йцукен написав:
из моего похода в отделение:
в прошлую пятницу все выдавали, потом внезапно денег не стало.
Сегодня ввели новые правила, что перекидывать со счета на счет можно только при наличии денег в кассе.
т.е. с 1 счета на другой, при отсутствии налички в кассе, вам виртуально деньги не перекинут.
Т.е. все входы и выходы закрыты.
Я такого закручивания гаек еще не встречал.
Кому-то удавалось снять положенное в рамках лимита? в кассе всегда пусто
В дельте было тоже самое
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Stringer
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 20:44
йцукен написав:
из моего похода в отделение:
в прошлую пятницу все выдавали, потом внезапно денег не стало.
Сегодня ввели новые правила, что перекидывать со счета на счет можно только при наличии денег в кассе.
т.е. с 1 счета на другой, при отсутствии налички в кассе, вам виртуально деньги не перекинут.
Т.е. все входы и выходы закрыты.
Я такого закручивания гаек еще не встречал.
Кому-то удавалось снять положенное в рамках лимита? в кассе всегда пусто
Со своими деньгами приходите.
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varlo
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 20:48
ну что граждане-давайте петь теперь похоронный гимн ВТБ, 8 тыс грн лимит вовсе не комильфо для валютных депо, с курсом карточным 27.35 конвертация явно не выгодна при текущем курсе 28
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sliva_nikolay
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 20:49
давайте зазывать ВА-быстрее ВА прибудет-быстрее выплатят всем гривасики....200+ конечно в риске большом..а до 200 тыс выплатит фонд же..там сумма небольшая
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sliva_nikolay
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 20:51
sliva_nikolay написав:
давайте зазывать ВА-быстрее ВА прибудет-быстрее выплатят всем гривасики....200+ конечно в риске большом..а до 200 тыс выплатит фонд же..там сумма небольшая
...мелочь уже вышла...,остались сУрьезные ....
Банка ведёт политику- ТА здесь, пока, делать нечего....,нет нарушений ....
Востаннє редагувалось abc111
в П'ят 09 лис, 2018 20:53, всього редагувалось 1 раз.
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abc111
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 20:52
sliva_nikolay
Ну что же вы так убиваетесь?
Вы же так никогда не убьетесь
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 20:53
нынче вроде по новым правилам Фонд обязан начать выплату через 30 дней?или я ошибаюсь?после ввода ВА
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sliva_nikolay
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 20:56
хотя еще недавно ВТБ повысил адекватность капитала в 2 раза по нормам НБУ, могли бы и раньше банк слить в топку...https://news.finance.ua/ru/news/-/42899 ... mativu-nbu
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sliva_nikolay
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 21:08
йцукен написав:
из моего похода в отделение:
в прошлую пятницу все выдавали, потом внезапно денег не стало.
Сегодня ввели новые правила, что перекидывать со счета на счет можно только при наличии денег в кассе.
Внезапная нехватка денег лишний раз подтверждает, что это скорее спланированные действия, нежели "неожиданная проблема" в результате ареста. Неужели реально допустят введение ВА в ВТБ? Еще 6 месяцев назад ни за что бы не поверил в такой сценарий. А сейчас вижу, что всё к этому идет.
А чтобы перекинуть со счета на счет, видимо нужно приносить живые деньги. Главное, чтобы на кассе их тебе обратно выдали тут же после внесения.
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Andreww
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