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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 13961397139813991400>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 462
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
119
Всього голосів : 462
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 20:40

Re: ВТБ Банк

из моего похода в отделение:
в прошлую пятницу все выдавали, потом внезапно денег не стало.
Сегодня ввели новые правила, что перекидывать со счета на счет можно только при наличии денег в кассе.
т.е. с 1 счета на другой, при отсутствии налички в кассе, вам виртуально деньги не перекинут.
Т.е. все входы и выходы закрыты.

Я такого закручивания гаек еще не встречал.

Кому-то удавалось снять положенное в рамках лимита? в кассе всегда пусто
йцукен
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 20:42

  йцукен написав:из моего похода в отделение:
в прошлую пятницу все выдавали, потом внезапно денег не стало.
Сегодня ввели новые правила, что перекидывать со счета на счет можно только при наличии денег в кассе.
т.е. с 1 счета на другой, при отсутствии налички в кассе, вам виртуально деньги не перекинут.
Т.е. все входы и выходы закрыты.

Я такого закручивания гаек еще не встречал.

Кому-то удавалось снять положенное в рамках лимита? в кассе всегда пусто

В дельте было тоже самое
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 20:44

  йцукен написав:из моего похода в отделение:
в прошлую пятницу все выдавали, потом внезапно денег не стало.
Сегодня ввели новые правила, что перекидывать со счета на счет можно только при наличии денег в кассе.
т.е. с 1 счета на другой, при отсутствии налички в кассе, вам виртуально деньги не перекинут.
Т.е. все входы и выходы закрыты.

Я такого закручивания гаек еще не встречал.

Кому-то удавалось снять положенное в рамках лимита? в кассе всегда пусто

Со своими деньгами приходите.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 20:48

Re: ВТБ Банк

ну что граждане-давайте петь теперь похоронный гимн ВТБ, 8 тыс грн лимит вовсе не комильфо для валютных депо, с курсом карточным 27.35 конвертация явно не выгодна при текущем курсе 28
sliva_nikolay
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 20:49

Re: ВТБ Банк

давайте зазывать ВА-быстрее ВА прибудет-быстрее выплатят всем гривасики....200+ конечно в риске большом..а до 200 тыс выплатит фонд же..там сумма небольшая
sliva_nikolay
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 20:51

  sliva_nikolay написав:давайте зазывать ВА-быстрее ВА прибудет-быстрее выплатят всем гривасики....200+ конечно в риске большом..а до 200 тыс выплатит фонд же..там сумма небольшая



...мелочь уже вышла...,остались сУрьезные ....

Банка ведёт политику- ТА здесь, пока, делать нечего....,нет нарушений ....
Востаннє редагувалось abc111 в П'ят 09 лис, 2018 20:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 20:52

sliva_nikolay
Ну что же вы так убиваетесь?
Вы же так никогда не убьетесь
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 20:53

Re: ВТБ Банк

нынче вроде по новым правилам Фонд обязан начать выплату через 30 дней?или я ошибаюсь?после ввода ВА
sliva_nikolay
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 20:56

Re: ВТБ Банк

хотя еще недавно ВТБ повысил адекватность капитала в 2 раза по нормам НБУ, могли бы и раньше банк слить в топку...
https://news.finance.ua/ru/news/-/42899 ... mativu-nbu
sliva_nikolay
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 21:08

  йцукен написав:из моего похода в отделение:
в прошлую пятницу все выдавали, потом внезапно денег не стало.
Сегодня ввели новые правила, что перекидывать со счета на счет можно только при наличии денег в кассе.

Внезапная нехватка денег лишний раз подтверждает, что это скорее спланированные действия, нежели "неожиданная проблема" в результате ареста. Неужели реально допустят введение ВА в ВТБ? Еще 6 месяцев назад ни за что бы не поверил в такой сценарий. А сейчас вижу, что всё к этому идет.

А чтобы перекинуть со счета на счет, видимо нужно приносить живые деньги. Главное, чтобы на кассе их тебе обратно выдали тут же после внесения.
Andreww
 
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