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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1397139813991400>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 462
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
119
Всього голосів : 462
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 21:11

  varlo написав:
  йцукен написав:из моего похода в отделение:
в прошлую пятницу все выдавали, потом внезапно денег не стало.
Сегодня ввели новые правила, что перекидывать со счета на счет можно только при наличии денег в кассе.
т.е. с 1 счета на другой, при отсутствии налички в кассе, вам виртуально деньги не перекинут.
Т.е. все входы и выходы закрыты.

Я такого закручивания гаек еще не встречал.

Кому-то удавалось снять положенное в рамках лимита? в кассе всегда пусто

Со своими деньгами приходите.

это как ?
внести 350 и тут же их забрать? в чем смысл ?
йцукен
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 21:12

  sliva_nikolay написав:нынче вроде по новым правилам Фонд обязан начать выплату через 30 дней?или я ошибаюсь?после ввода ВА

Для ВА нет оснований. Противооленьи меры согласованы куратором НБУ.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 21:13

  Andreww написав:
  йцукен написав:из моего похода в отделение:
в прошлую пятницу все выдавали, потом внезапно денег не стало.
Сегодня ввели новые правила, что перекидывать со счета на счет можно только при наличии денег в кассе.

Внезапная нехватка денег лишний раз подтверждает, что это скорее спланированные действия, нежели "неожиданная проблема" в результате ареста. Неужели реально допустят введение ВА в ВТБ? Еще 6 месяцев назад ни за что бы не поверил в такой сценарий. А сейчас вижу, что всё к этому идет.

А чтобы перекинуть со счета на счет, видимо нужно приносить живые деньги. Главное, чтобы на кассе их тебе обратно выдали тут же после внесения.

вот-вот.
небывает такого, чтобы все было хорошо и внезапно стало очень плохо.
и сказочки про аресты имущества не более чем сказочки, была команда закрутить гайки и быстро-быстро вывести, что осталось, имхо.
йцукен
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 21:13

  йцукен написав:
  varlo написав:
  йцукен написав:из моего похода в отделение:
в прошлую пятницу все выдавали, потом внезапно денег не стало.
Сегодня ввели новые правила, что перекидывать со счета на счет можно только при наличии денег в кассе.
т.е. с 1 счета на другой, при отсутствии налички в кассе, вам виртуально деньги не перекинут.
Т.е. все входы и выходы закрыты.

Я такого закручивания гаек еще не встречал.

Кому-то удавалось снять положенное в рамках лимита? в кассе всегда пусто

Со своими деньгами приходите.

это как ?
внести 350 и тут же их забрать? в чем смысл ?

Вносит тот у кого меньше 200 тыщ, а забирает тот у кого больше
Stringer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 21:14

  Stringer написав:Вносит тот у кого меньше 200 тыщ, а забирает тот у кого больше

ээээ, так надо подставное лицо, которое хочет получить деньги из ФГВ.
я таких мазохистов еще не встречал.
йцукен
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 21:15

  йцукен написав:
  Stringer написав:Вносит тот у кого меньше 200 тыщ, а забирает тот у кого больше

ээээ, так надо подставное лицо, которое хочет получить деньги из ФГВ.
я таких мазохистов еще не встречал.

Дисконт в 10-20-30% и желающие будут
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 21:17

  йцукен написав:
  Stringer написав:Вносит тот у кого меньше 200 тыщ, а забирает тот у кого больше

ээээ, так надо подставное лицо, которое хочет получить деньги из ФГВ.
я таких мазохистов еще не встречал.

Я бы сказал, что нужны наличные. Вы их просто отдаете подставному лицу, которое вносит их себе на счет. При этом по вашему счету - вы их тут же получаете обратно.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 21:18

  йцукен написав:
  Stringer написав:Вносит тот у кого меньше 200 тыщ, а забирает тот у кого больше

ээээ, так надо подставное лицо, которое хочет получить деньги из ФГВ.
я таких мазохистов еще не встречал.

А чо, детдомовские все, что ли? Родственников и друзей, желающих оказать услугу нет?
Stringer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 21:19

  Stringer написав:
  йцукен написав:
  Stringer написав:Вносит тот у кого меньше 200 тыщ, а забирает тот у кого больше

ээээ, так надо подставное лицо, которое хочет получить деньги из ФГВ.
я таких мазохистов еще не встречал.

А чо, детдомовские все, что ли? Родственников и друзей, желающих оказать услугу нет?

цена вопроса слишком низкая :)
я не превышаю фонд, но хочу забрать ДО фонда максимум.
йцукен
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 21:22

  йцукен написав:
  Stringer написав:Вносит тот у кого меньше 200 тыщ, а забирает тот у кого больше

ээээ, так надо подставное лицо, которое хочет получить деньги из ФГВ.
я таких мазохистов еще не встречал.

А-А, первая ва при превышении гарантированной сумы? Ясно.
Вы сами даёте свои деньги родственнику/другу, он их вносит на свой счёт, вы их забираете со своего счета, а после ва друг/родственник возвращает то, что ему выплатит фонд
Stringer
 
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