|
|
|
ВТБ Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 лис, 2018 21:11
varlo написав: йцукен написав:
из моего похода в отделение:
в прошлую пятницу все выдавали, потом внезапно денег не стало.
Сегодня ввели новые правила, что перекидывать со счета на счет можно только при наличии денег в кассе.
т.е. с 1 счета на другой, при отсутствии налички в кассе, вам виртуально деньги не перекинут.
Т.е. все входы и выходы закрыты.
Я такого закручивания гаек еще не встречал.
Кому-то удавалось снять положенное в рамках лимита? в кассе всегда пусто
Со своими деньгами приходите.
это как ?
внести 350 и тут же их забрать? в чем смысл ?
-
йцукен
-
-
- Повідомлень: 6838
- З нами з: 23.08.13
- Подякував: 213 раз.
- Подякували: 387 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 09 лис, 2018 21:12
sliva_nikolay написав:
нынче вроде по новым правилам Фонд обязан начать выплату через 30 дней?или я ошибаюсь?после ввода ВА
Для ВА нет оснований. Противооленьи меры согласованы куратором НБУ.
-
bbc_80
-
-
- Повідомлень: 119
- З нами з: 23.04.14
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 09 лис, 2018 21:13
Andreww написав: йцукен написав:
из моего похода в отделение:
в прошлую пятницу все выдавали, потом внезапно денег не стало.
Сегодня ввели новые правила, что перекидывать со счета на счет можно только при наличии денег в кассе.
Внезапная нехватка денег лишний раз подтверждает, что это скорее спланированные действия, нежели "неожиданная проблема" в результате ареста. Неужели реально допустят введение ВА в ВТБ? Еще 6 месяцев назад ни за что бы не поверил в такой сценарий. А сейчас вижу, что всё к этому идет.
А чтобы перекинуть со счета на счет, видимо нужно приносить живые деньги. Главное, чтобы на кассе их тебе обратно выдали тут же после внесения.
вот-вот.
небывает такого, чтобы все было хорошо и внезапно стало очень плохо.
и сказочки про аресты имущества не более чем сказочки, была команда закрутить гайки и быстро-быстро вывести, что осталось, имхо.
-
йцукен
-
-
- Повідомлень: 6838
- З нами з: 23.08.13
- Подякував: 213 раз.
- Подякували: 387 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 09 лис, 2018 21:13
йцукен написав: varlo написав: йцукен написав:
из моего похода в отделение:
в прошлую пятницу все выдавали, потом внезапно денег не стало.
Сегодня ввели новые правила, что перекидывать со счета на счет можно только при наличии денег в кассе.
т.е. с 1 счета на другой, при отсутствии налички в кассе, вам виртуально деньги не перекинут.
Т.е. все входы и выходы закрыты.
Я такого закручивания гаек еще не встречал.
Кому-то удавалось снять положенное в рамках лимита? в кассе всегда пусто
Со своими деньгами приходите.
это как ?
внести 350 и тут же их забрать? в чем смысл ?
Вносит тот у кого меньше 200 тыщ, а забирает тот у кого больше
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 8269
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 245 раз.
- Подякували: 1139 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 09 лис, 2018 21:14
Stringer написав:
Вносит тот у кого меньше 200 тыщ, а забирает тот у кого больше
ээээ, так надо подставное лицо, которое хочет получить деньги из ФГВ.
я таких мазохистов еще не встречал.
-
йцукен
-
-
- Повідомлень: 6838
- З нами з: 23.08.13
- Подякував: 213 раз.
- Подякували: 387 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 09 лис, 2018 21:15
йцукен написав: Stringer написав:
Вносит тот у кого меньше 200 тыщ, а забирает тот у кого больше
ээээ, так надо подставное лицо, которое хочет получить деньги из ФГВ.
я таких мазохистов еще не встречал.
Дисконт в 10-20-30% и желающие будут
-
bbc_80
-
-
- Повідомлень: 119
- З нами з: 23.04.14
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 09 лис, 2018 21:17
йцукен написав: Stringer написав:
Вносит тот у кого меньше 200 тыщ, а забирает тот у кого больше
ээээ, так надо подставное лицо, которое хочет получить деньги из ФГВ.
я таких мазохистов еще не встречал.
Я бы сказал, что нужны наличные. Вы их просто отдаете подставному лицу, которое вносит их себе на счет. При этом по вашему счету - вы их тут же получаете обратно.
-
Andreww
-
-
- Повідомлень: 36
- З нами з: 25.03.10
- Подякував: 116 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 09 лис, 2018 21:18
йцукен написав: Stringer написав:
Вносит тот у кого меньше 200 тыщ, а забирает тот у кого больше
ээээ, так надо подставное лицо, которое хочет получить деньги из ФГВ.
я таких мазохистов еще не встречал.
А чо, детдомовские все, что ли? Родственников и друзей, желающих оказать услугу нет?
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 8269
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 245 раз.
- Подякували: 1139 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 09 лис, 2018 21:19
Stringer написав: йцукен написав: Stringer написав:
Вносит тот у кого меньше 200 тыщ, а забирает тот у кого больше
ээээ, так надо подставное лицо, которое хочет получить деньги из ФГВ.
я таких мазохистов еще не встречал.
А чо, детдомовские все, что ли? Родственников и друзей, желающих оказать услугу нет?
цена вопроса слишком низкая
я не превышаю фонд, но хочу забрать ДО фонда максимум.
-
йцукен
-
-
- Повідомлень: 6838
- З нами з: 23.08.13
- Подякував: 213 раз.
- Подякували: 387 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 09 лис, 2018 21:22
йцукен написав: Stringer написав:
Вносит тот у кого меньше 200 тыщ, а забирает тот у кого больше
ээээ, так надо подставное лицо, которое хочет получить деньги из ФГВ.
я таких мазохистов еще не встречал.
А-А, первая ва при превышении гарантированной сумы? Ясно.
Вы сами даёте свои деньги родственнику/другу, он их вносит на свой счёт, вы их забираете со своего счета, а после ва друг/родственник возвращает то, что ему выплатит фонд
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 8269
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 245 раз.
- Подякували: 1139 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|32570
|4025207
|
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|15521
|2211390
|
П'ят 09 лис, 2018 21:27
Ой+
|
|63724
|7946145
|
|