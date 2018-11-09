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ВТБ Банк

ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1397139813991400

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 462
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
119
Всього голосів : 462
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 21:23

  Stringer написав:А-А, первая ва при превышении гарантированной сумы? Ясно.
Вы сами даёте свои деньги родственнику другу, он и вносит на свой счёт, вы их забираете со своего счета, а после ва друг/родственник возвращает то что выплатит фонд

не-не, я в ФГВ не превышаю, хочу просто вытянуть что есть, чтоб поменьше терят на конвертации гривна-доллар
йцукен
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 21:25

  йцукен написав:
  Stringer написав:
  йцукен написав:ээээ, так надо подставное лицо, которое хочет получить деньги из ФГВ.
я таких мазохистов еще не встречал.

А чо, детдомовские все, что ли? Родственников и друзей, желающих оказать услугу нет?

цена вопроса слишком низкая :)
я не превышаю фонд, но хочу забрать ДО фонда максимум.

Ну так вам это без надобности
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 21:25

Re: ВТБ Банк

самое де*** в моей ситуации то, что мой вклад закончился недели 3 назад и я все никак не мог выбрать время на посещение банка :)
йцукен
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Повідомлень: 6838
З нами з: 23.08.13
Подякував: 213 раз.
Подякували: 387 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 21:29

  йцукен написав:самое де*** в моей ситуации то, что мой вклад закончился недели 3 назад и я все никак не мог выбрать время на посещение банка :)

Надо было следить за агентами русского мира - бибиси забрал аккурат за неделю до
Stringer
 
Повідомлень: 8269
З нами з: 23.01.13
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  #<1 ... 1397139813991400
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