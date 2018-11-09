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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 лис, 2018 21:23
Stringer написав:
А-А, первая ва при превышении гарантированной сумы? Ясно.
Вы сами даёте свои деньги родственнику другу, он и вносит на свой счёт, вы их забираете со своего счета, а после ва друг/родственник возвращает то что выплатит фонд
не-не, я в ФГВ не превышаю, хочу просто вытянуть что есть, чтоб поменьше терят на конвертации гривна-доллар
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йцукен
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 21:25
йцукен написав: Stringer написав: йцукен написав:
ээээ, так надо подставное лицо, которое хочет получить деньги из ФГВ.
я таких мазохистов еще не встречал.
А чо, детдомовские все, что ли? Родственников и друзей, желающих оказать услугу нет?
цена вопроса слишком низкая
я не превышаю фонд, но хочу забрать ДО фонда максимум.
Ну так вам это без надобности
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Stringer
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 21:29
йцукен написав:
самое де*** в моей ситуации то, что мой вклад закончился недели 3 назад и я все никак не мог выбрать время на посещение банка
Надо было следить за агентами русского мира - бибиси забрал аккурат за неделю до
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