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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1397139813991400

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 462
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
119
Всього голосів : 462
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 21:29

  йцукен написав:самое де*** в моей ситуации то, что мой вклад закончился недели 3 назад и я все никак не мог выбрать время на посещение банка :)

Надо было следить за агентами русского мира - бибиси забрал аккурат за неделю до
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 22:31

Re: ВТБ Банк

шановне панство, как считаете, будет ВА в следующую пятницу ?
йцукен
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 22:34

Re: ВТБ Банк

lubopytnaya написав:
  Алексей77 написав:Господа,
Ваше мнение. Деньги на текущем. Может открыть депо на 10 дней Антистрессовый, чтоб хоть, что-то капало. Хуже не будет, если фонд зайдет?

Если фонд зайдет, то всё зависит исключительно от "уповноваженої особи Фонда"
Например, я в день приняния решения о вводе ВА в "Траст" перечислила из Аллы дневным поездом 150К грн на депозит в Трасте.
Я мысленно уже похоронила эту сумму, но Фонд мне выплатил всё без вопросов, т.к. в Трасте был офигенный уполномоченный Калугин С.В. (здоровья ему и долгие лета!)
А в "Векторе" людям заблочили выплаты по всем их счетам только из-за того, что за две недели до ввода ВА человек снял со своего текущего счета небольшую часть денег.

Пані, там був Кухарєв, баклан рідкоі породи в Трасті....
korovas2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 22:40

йцукен нет, обещают еще болтанку 2-3 недели. постараются вырулить. сегодня должно было быть заседание суда. на корсчета стали поступать деньги и начали проводить платежи юрлиц.
orhidf
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 22:58

Re: ВТБ Банк

sliva_nikolay написав:а зачем было выплачивать бабос для БМ Банка?в чем смысл?почему его не пустили на Фонд?Где логика?Для ВТБ репутация важнее чем сраные 100 млн баксов которые они торчат вкладчикам, плюс создавать прецендент для рашн банков никто не будет, иначе дальше пойдет Сбер, ПИБ следом.Москва не даст в обиду ВТБ, это уже даже политика.Отдать на сьедение стервятникам активы и имущество?ВТБ есть что терять, от мамки межбанк 2 ярда грн тоже.Никакой логики нет отправлять банк в фонд.Повторяюсь, укробанки валились один за один не по причине судебных исков-с ВТБ номер не прокатит.
У российского бизнеса нет понятия репутации, для него это чуждо в принципе, не те ценности
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 23:05

  Faceless написав:
sliva_nikolay написав:а зачем было выплачивать бабос для БМ Банка?в чем смысл?почему его не пустили на Фонд?Где логика?Для ВТБ репутация важнее чем сраные 100 млн баксов которые они торчат вкладчикам, плюс создавать прецендент для рашн банков никто не будет, иначе дальше пойдет Сбер, ПИБ следом.Москва не даст в обиду ВТБ, это уже даже политика.Отдать на сьедение стервятникам активы и имущество?ВТБ есть что терять, от мамки межбанк 2 ярда грн тоже.Никакой логики нет отправлять банк в фонд.Повторяюсь, укробанки валились один за один не по причине судебных исков-с ВТБ номер не прокатит.
У российского бизнеса нет понятия репутации, для него это чуждо в принципе, не те ценности

у всех разное понимание репутации, давайте еще подискутируем на тему репутации ФГВФЛ, НБУ, кураторов от НБУ, главы НБУ..... в разрезе недавнего банкопада и сравним коэффициенты
lwa
 
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