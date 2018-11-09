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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 лис, 2018 06:36
lubopytnaya написав: korovas2 написав:
Пані, там був Кухарєв, баклан рідкоі породи в Трасті....
Точно. А Калугин был в Богуславе.
А почему Кухарев баклан? Во время ВА никаких препонов вкладчикам не было, выплатили через три недели всё, до копеечки. В ветке Траста немало благодарственных постов было в его адрес. Особенно, от тех, кто до этого прошел все круги ада при ВА в других банках.
Разве что, у заемщиков Траста могли быть противоречия по крединым картам, но это было уже гораздо позже после выплат Фонда
не согласен,так как тем у кого была кредитка с грейс периодом , засчитали долг , поэтому хорошо было тем кто получал % от депозита
никому не верю
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