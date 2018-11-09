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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 лис, 2018 06:36
lubopytnaya написав: korovas2 написав:
Пані, там був Кухарєв, баклан рідкоі породи в Трасті....
Точно. А Калугин был в Богуславе.
А почему Кухарев баклан? Во время ВА никаких препонов вкладчикам не было, выплатили через три недели всё, до копеечки. В ветке Траста немало благодарственных постов было в его адрес. Особенно, от тех, кто до этого прошел все круги ада при ВА в других банках.
Разве что, у заемщиков Траста могли быть противоречия по крединым картам, но это было уже гораздо позже после выплат Фонда
не согласен,так как тем у кого была кредитка с грейс периодом , засчитали долг , поэтому хорошо было тем кто получал % от депозита
никому не верю
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Додано: Суб 10 лис, 2018 10:50
Stringer написав:
- бибиси забрал аккурат за неделю до
Как обычно это и делалось. И даже нужными мне банкнотами.
А вот на этой неделе несчастные 200$ не продали по курсу 29 грн/$. А я уже привык к комфорту в ВТБ в плане валюты. Всегда и любые номиналы были.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Суб 10 лис, 2018 10:56
йцукен написав:
шановне панство, как считаете, будет ВА в следующую пятницу ?
40% що буде
60% що ні
Гривню з карткових і поточних вже всі всю вивели?
Не забули залишити 10 грн?
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Додано: Суб 10 лис, 2018 10:57
Квесторе_поверніться написав:
Не забули залишити 10 грн?
Для %?
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Суб 10 лис, 2018 11:02
BBC написав: Квесторе_поверніться написав:
Не забули залишити 10 грн?
Для %?
Для карти погорільця в Алли.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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