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ВТБ Банк

ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1398139914001401

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 462
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
119
Всього голосів : 462
Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 06:36

  lubopytnaya написав:
  korovas2 написав:Пані, там був Кухарєв, баклан рідкоі породи в Трасті....

Точно. А Калугин был в Богуславе.
А почему Кухарев баклан? Во время ВА никаких препонов вкладчикам не было, выплатили через три недели всё, до копеечки. В ветке Траста немало благодарственных постов было в его адрес. Особенно, от тех, кто до этого прошел все круги ада при ВА в других банках.

Разве что, у заемщиков Траста могли быть противоречия по крединым картам, но это было уже гораздо позже после выплат Фонда
не согласен,так как тем у кого была кредитка с грейс периодом , засчитали долг , поэтому хорошо было тем кто получал % от депозита
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 10:50

Re: ВТБ Банк

  Stringer написав:- бибиси забрал аккурат за неделю до

Как обычно это и делалось. И даже нужными мне банкнотами.
А вот на этой неделе несчастные 200$ не продали по курсу 29 грн/$. А я уже привык к комфорту в ВТБ в плане валюты. Всегда и любые номиналы были.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 10:56

  йцукен написав:шановне панство, как считаете, будет ВА в следующую пятницу ?

40% що буде
60% що ні
Гривню з карткових і поточних вже всі всю вивели?
Не забули залишити 10 грн?
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 10:57

Re: ВТБ Банк

  Квесторе_поверніться написав:Не забули залишити 10 грн?

Для %?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 11:02

  BBC написав:
  Квесторе_поверніться написав:Не забули залишити 10 грн?

Для %?

Для карти погорільця в Алли.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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