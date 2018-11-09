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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 лис, 2018 06:36
lubopytnaya написав: korovas2 написав:
Пані, там був Кухарєв, баклан рідкоі породи в Трасті....
Точно. А Калугин был в Богуславе.
А почему Кухарев баклан? Во время ВА никаких препонов вкладчикам не было, выплатили через три недели всё, до копеечки. В ветке Траста немало благодарственных постов было в его адрес. Особенно, от тех, кто до этого прошел все круги ада при ВА в других банках.
Разве что, у заемщиков Траста могли быть противоречия по крединым картам, но это было уже гораздо позже после выплат Фонда
не согласен,так как тем у кого была кредитка с грейс периодом , засчитали долг , поэтому хорошо было тем кто получал % от депозита
никому не верю
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Додано: Суб 10 лис, 2018 10:50
Stringer написав:
- бибиси забрал аккурат за неделю до
Как обычно это и делалось. И даже нужными мне банкнотами.
А вот на этой неделе несчастные 200$ не продали по курсу 29 грн/$. А я уже привык к комфорту в ВТБ в плане валюты. Всегда и любые номиналы были.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Суб 10 лис, 2018 10:56
йцукен написав:
шановне панство, как считаете, будет ВА в следующую пятницу ?
40% що буде
60% що ні
Гривню з карткових і поточних вже всі всю вивели?
Не забули залишити 10 грн?
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Додано: Суб 10 лис, 2018 10:57
Квесторе_поверніться написав:
Не забули залишити 10 грн?
Для %?
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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Додано: Суб 10 лис, 2018 11:02
BBC написав: Квесторе_поверніться написав:
Не забули залишити 10 грн?
Для %?
Для карти погорільця в Алли.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Додано: Суб 10 лис, 2018 13:38
нет оснований для ВА, поэтому временно 7-14 дней потерпят, суд аннулирует иск коломойки и активы будут разблокированы, поэтому вероятность ВА 10 процентов, 90 проц что банк продолжит работу как и раньше-снимет лимиты и потихоньку будет распродавать активы, рассчитываться с вкладчиками. возможно Вайсман не зря полетел в Москву к Костину, может подкинет мамка 100 лямов баксов для стабилизации.Ресурсов у мамки ВТБ более чем достаточно.Это вам не укробанка, где пусто как и в резервах НБУ.
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sliva_nikolay
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Додано: Суб 10 лис, 2018 13:47
Только дурачек может думать, что мамка ВТБ и вся группа ВТБ с активами на 500 ярдов баксов будет допускать ВА в свою структуру неважно что это Укр банк, но все же, тут не тот сценарий.За всю историю банкротств банков в Украине-нет ни одного банка с иностр.капиталом-куда бы зашела ВА и отправила на Фонд для дерибана.Назовите мне хоть 1 банк за всю историю банковской системы Украины? Тут кишка тонка у НБУ и Фонда, ибо это в первую очередь инвест.привлекательность и рейтинги страны,в которой и так ж*** и никто особо не спешит вливать бабло из инвесторов.Кипиш никому тут не нужен.Любой банк если ему будут вставлять палки в колеса-арест активов, санкции, может рухнуть при таком негативном фоне.Даже Аваль.Поэтому сидите на попе спокойно и ждите когда все разрулят.Времена Говнаревой и дерибан банков закончены уже давно.Группа ВТБ это финансовый монстр на фоне вонючего бомжа НБУ и Фонда гарантирования.Делайте выводы на трезвую голову.
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sliva_nikolay
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Додано: Суб 10 лис, 2018 13:49
sliva_nikolay написав:
нет оснований для ВА, поэтому временно 7-14 дней потерпят, суд аннулирует иск коломойки и активы будут разблокированы, поэтому вероятность ВА 10 процентов, 90 проц что банк продолжит работу как и раньше-снимет лимиты и потихоньку будет распродавать активы, рассчитываться с вкладчиками. возможно Вайсман не зря полетел в Москву к Костину, может подкинет мамка 100 лямов баксов для стабилизации.Ресурсов у мамки ВТБ более чем достаточно.Это вам не укробанка, где пусто как и в резервах НБУ.
Помріяти можна.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Додано: Суб 10 лис, 2018 14:01
Квесторе_поверніться написав: sliva_nikolay написав:
нет оснований для ВА, поэтому временно 7-14 дней потерпят, суд аннулирует иск коломойки и активы будут разблокированы, поэтому вероятность ВА 10 процентов, 90 проц что банк продолжит работу как и раньше-снимет лимиты и потихоньку будет распродавать активы, рассчитываться с вкладчиками. возможно Вайсман не зря полетел в Москву к Костину, может подкинет мамка 100 лямов баксов для стабилизации.Ресурсов у мамки ВТБ более чем достаточно.Это вам не укробанка, где пусто как и в резервах НБУ.
Помріяти можна.
Конечно, но скорее ВА введут на что-то другое, более объемное, но менее надежное. Но поживем - увидим.
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Додано: Суб 10 лис, 2018 14:06
За историю Украины действительно пока не было прецедентов банкротства банка с иностранным капиталом. Но и история эта весьма коротка, да и всегда что-то бывает впервые.
ВА в росдочке на самом деле может быть использована пропагандой как якобы "политическое притеснение бизнеса с российским капиталом", и может быть даже выгодна материнской компании - спихнуть все на политику, не тратиться на докапитализацию дочки, у которой тут никаких перспектив, и попутно максимально все вывести из нее - в умении кинуть клиентов российский бизнес даже нашим может мастер-классы давать. Формальная отмазка будет
Хотя, думаю ВА таки маловероятно
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Суб 10 лис, 2018 13:35
varlo
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