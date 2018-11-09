Только дурачек может думать, что мамка ВТБ и вся группа ВТБ с активами на 500 ярдов баксов будет допускать ВА в свою структуру неважно что это Укр банк, но все же, тут не тот сценарий.За всю историю банкротств банков в Украине-нет ни одного банка с иностр.капиталом-куда бы зашела ВА и отправила на Фонд для дерибана.Назовите мне хоть 1 банк за всю историю банковской системы Украины? Тут кишка тонка у НБУ и Фонда, ибо это в первую очередь инвест.привлекательность и рейтинги страны,в которой и так ж*** и никто особо не спешит вливать бабло из инвесторов.Кипиш никому тут не нужен.Любой банк если ему будут вставлять палки в колеса-арест активов, санкции, может рухнуть при таком негативном фоне.Даже Аваль.Поэтому сидите на попе спокойно и ждите когда все разрулят.Времена Говнаревой и дерибан банков закончены уже давно.Группа ВТБ это финансовый монстр на фоне вонючего бомжа НБУ и Фонда гарантирования.Делайте выводы на трезвую голову.