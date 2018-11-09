RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ВТБ Банк

ВТБ Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1400140114021403>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 462
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
119
Всього голосів : 462
Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 14:18

100 млн американців для стабілізації ситуації забагато.
Але чому навіть меншої суми раніше не дали?
Це непрофесійність керівництва? Жадібність пу?
Як дожились до такого, що підриває віру в царя?
Холопи йому не донесли що бяда в Україні?
Суди розперезались, гноблять інородців, банка загинається.
Немає як Сергію Леонідовичу активи продати, копійку виручити.
Імярек валюту не несе а забирає.
А зараз покрили ганьбою всю групу ВТБ.
НБУ каже стоп, залишити ринок як братик БМ, ніззя.
Не пришле пу чумудани валюти з резидентом - капець. Ні?
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Суб 10 лис, 2018 14:25, всього редагувалось 1 раз.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 26178
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1333 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 14:25

Re: ВТБ Банк

  sliva_nikolay написав:может подкинет мамка 100 лямов баксов для стабилизации.Ресурсов у мамки ВТБ более чем достаточно

Если пришёл кто-то богатый, это не значит, что он пришёл дарить деньги, только потому, что их у него много, а значит что он пришёл забирать деньги у других, чтоб стать ещё богаче.
Так и с банками. Если у мамки вагоны с валютой, это не значит, что в Украине будут раздавать эту валюту. А значит, что, по-этому и вагоны с валютой, что никому просто так и доллара не дадут.
safonovstanislav
 
Повідомлень: 1841
З нами з: 10.05.14
Подякував: 114 раз.
Подякували: 236 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 14:29

  safonovstanislav написав:
  sliva_nikolay написав:может подкинет мамка 100 лямов баксов для стабилизации.Ресурсов у мамки ВТБ более чем достаточно

Если пришёл кто-то богатый, это не значит, что он пришёл дарить деньги, только потому, что их у него много, а значит что он пришёл забирать деньги у других, чтоб стать ещё богаче.
Так и с банками. Если у мамки вагоны с валютой, это не значит, что в Украине будут раздавать эту валюту. А значит, что, по-этому и вагоны с валютой, что никому просто так и доллара не дадут.

Ну так тут тверезий розрахунок.
Не дадуть грошенят - активи буде Фонд дерибанити а не група ВТБ на них заробляти.
Ось нехай і рахують. Плюс ще репутаційні втрати.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 26178
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1333 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 14:29

  sliva_nikolay написав:Только дурачек может думать, что мамка ВТБ и вся группа ВТБ с активами на 500 ярдов баксов будет допускать ВА в свою структуру неважно что это Укр банк, но все же, тут не тот сценарий.За всю историю банкротств банков в Украине-нет ни одного банка с иностр.капиталом-куда бы зашела ВА и отправила на Фонд для дерибана.Назовите мне хоть 1 банк за всю историю банковской системы Украины? Тут кишка тонка у НБУ и Фонда, ибо это в первую очередь инвест.привлекательность и рейтинги страны,в которой и так ж*** и никто особо не спешит вливать бабло из инвесторов.Кипиш никому тут не нужен.Любой банк если ему будут вставлять палки в колеса-арест активов, санкции, может рухнуть при таком негативном фоне.Даже Аваль.Поэтому сидите на попе спокойно и ждите когда все разрулят.Времена Говнаревой и дерибан банков закончены уже давно.Группа ВТБ это финансовый монстр на фоне вонючего бомжа НБУ и Фонда гарантирования.Делайте выводы на трезвую голову.

Знатная у вас трава :mrgreen:
Stringer
 
Повідомлень: 8273
З нами з: 23.01.13
Подякував: 245 раз.
Подякували: 1139 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 14:33

  Faceless написав:За историю Украины действительно пока не было прецедентов банкротства банка с иностранным капиталом.

БГ банк - банк продали - фонд
Контракт - продажа - фонд
Петрокомерц - продажа на 10 подставных лиц - фонд
J
 
Повідомлень: 4126
З нами з: 19.01.08
Подякував: 16 раз.
Подякували: 156 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 14:34

Re: ВТБ Банк

а смысл какой уйти с позором из Украины через ВА?Показать всему миру и держателям акций ВТБ, что ВТБ не смогли в сраном укрсуде отстоять свою позицию?что их нагнули как котят какой то приват с мошенником коломойкой, который обанкротил приват свой и сбагрил государству банкрота за 1 грн? уж явно репутация привата ниже плинтуса. какой то дубилет или хз кто подает иск на арест активов 3-х укробанков за которыми стоят инвесторы со всего мира плюс рашка и пуйло.тоесть логика проиграть украине суды и уйти опущенными?тогда смысл БМ банк было красиво отпускать?например ПИБ отстоят свое 25 октября и послал апеляц суд и беню на 3 буквы..очередь была и ВТБ в первых числах ноября должно было быть заседание суда, но суд вроде бы не собрался
sliva_nikolay
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20
З нами з: 09.11.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 14:37

  Квесторе_поверніться написав:Ну так тут тверезий розрахунок.
Не дадуть грошенят - активи буде Фонд дерибанити а не група ВТБ на них заробляти.
Ось нехай і рахують. Плюс ще репутаційні втрати.

Это всё понятно. Будут всё просчитывать и думать что выгоднее. Моя мысль в том, что неправильно думать, что если контора богатая, то она будет бездумно швырять деньги направо и налево. Если бы контора так делала, то не была бы богатой.
safonovstanislav
 
Повідомлень: 1841
З нами з: 10.05.14
Подякував: 114 раз.
Подякували: 236 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 14:39

Re: ВТБ Банк

возможно ВТБ и не ждал такого, что суд перенесут.логично когда у любого банка заканчивается бабло-он зажимает гайки. тоесть Вайсман полетел в Москву просто так?от скуки?напрасно бы он не летел туда.значит ему была команда лететь явно по важной причине.обсудить что давайте сливайте банк на ВА можно и по телефону. Как только выйдет новость такая же как по ПИБУ, что ВТБ оспорил решение по аресту в суде-сразу СМ подымут УРА УРА-и все тролли заткнутся подальше ибо аргументов будет 0.Сидеть в Украине ВТБ больше 20 лет, а потом бац и обосраться в апел суде с какими то сраными арестами акций та и еще от афериста коломойки-это ГЛУПОСТЬ ВЫСШЕГО ПИЛОТАЖА.Тут дело принципа еще.
sliva_nikolay
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20
З нами з: 09.11.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 14:43

  J написав:
  Faceless написав:За историю Украины действительно пока не было прецедентов банкротства банка с иностранным капиталом.

БГ банк - банк продали - фонд
Контракт - продажа - фонд
Петрокомерц - продажа на 10 подставных лиц - фонд

Енергобанк ще сюди можна дописати.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 26178
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1333 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 14:48

  sliva_nikolay написав:а смысл какой уйти с позором из Украины через ВА?Показать всему миру и держателям акций ВТБ, что ВТБ не смогли в сраном укрсуде отстоять свою позицию?что их нагнули как котят какой то приват с мошенником коломойкой, который обанкротил приват свой и сбагрил государству банкрота за 1 грн? уж явно репутация привата ниже плинтуса. какой то дубилет или хз кто подает иск на арест активов 3-х укробанков за которыми стоят инвесторы со всего мира плюс рашка и пуйло.тоесть логика проиграть украине суды и уйти опущенными?тогда смысл БМ банк было красиво отпускать?например ПИБ отстоят свое 25 октября и послал апеляц суд и беню на 3 буквы..очередь была и ВТБ в первых числах ноября должно было быть заседание суда, но суд вроде бы не собрался

Вот это как раз и пугает. Сейчас у Украины есть рычаги влияния на Россию и Европу за счёт газовой трубы. А вся шумиха и давление на Украину должно было начаться после 2019 года, когда достроят ещё одну трубу в обход Украины. Страшно, чтоб эти все события не стали катализатором, и не начался ещё один кризис в Украине, спровоцированный Россией, прямо сейчас. Уже ходят слухи о прекращении поставок топлива из России в Украину. Даже, только это, может просто разорвать украинскую экономику на куски и спровоцировать голод. Вообщем, не нравятся мне все эти разборки. Будет, как всегда, страдать обычное население.
safonovstanislav
 
Повідомлень: 1841
З нами з: 10.05.14
Подякував: 114 раз.
Подякували: 236 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1400140114021403>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: mephala, Квесторе_поверніться і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 6373, 6374, 6375
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
63747 7948140
Переглянути останнє повідомлення
Суб 10 лис, 2018 14:57
Квесторе_поверніться
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3258, 3259, 3260
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
32595 4026857
Переглянути останнє повідомлення
Суб 10 лис, 2018 14:31
Квесторе_поверніться
А-Банк 1 ... 1087, 1088, 1089
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
10885 1582293
Переглянути останнє повідомлення
Суб 10 лис, 2018 13:35
varlo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (63748)
10.11.2018 14:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.