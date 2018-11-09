100 млн американців для стабілізації ситуації забагато. Але чому навіть меншої суми раніше не дали? Це непрофесійність керівництва? Жадібність пу? Як дожились до такого, що підриває віру в царя? Холопи йому не донесли що бяда в Україні? Суди розперезались, гноблять інородців, банка загинається. Немає як Сергію Леонідовичу активи продати, копійку виручити. Імярек валюту не несе а забирає. А зараз покрили ганьбою всю групу ВТБ. НБУ каже стоп, залишити ринок як братик БМ, ніззя. Не пришле пу чумудани валюти з резидентом - капець. Ні?
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sliva_nikolay написав:может подкинет мамка 100 лямов баксов для стабилизации.Ресурсов у мамки ВТБ более чем достаточно
Если пришёл кто-то богатый, это не значит, что он пришёл дарить деньги, только потому, что их у него много, а значит что он пришёл забирать деньги у других, чтоб стать ещё богаче. Так и с банками. Если у мамки вагоны с валютой, это не значит, что в Украине будут раздавать эту валюту. А значит, что, по-этому и вагоны с валютой, что никому просто так и доллара не дадут.
sliva_nikolay написав:может подкинет мамка 100 лямов баксов для стабилизации.Ресурсов у мамки ВТБ более чем достаточно
Если пришёл кто-то богатый, это не значит, что он пришёл дарить деньги, только потому, что их у него много, а значит что он пришёл забирать деньги у других, чтоб стать ещё богаче. Так и с банками. Если у мамки вагоны с валютой, это не значит, что в Украине будут раздавать эту валюту. А значит, что, по-этому и вагоны с валютой, что никому просто так и доллара не дадут.
Ну так тут тверезий розрахунок. Не дадуть грошенят - активи буде Фонд дерибанити а не група ВТБ на них заробляти. Ось нехай і рахують. Плюс ще репутаційні втрати.
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sliva_nikolay написав:Только дурачек может думать, что мамка ВТБ и вся группа ВТБ с активами на 500 ярдов баксов будет допускать ВА в свою структуру неважно что это Укр банк, но все же, тут не тот сценарий.За всю историю банкротств банков в Украине-нет ни одного банка с иностр.капиталом-куда бы зашела ВА и отправила на Фонд для дерибана.Назовите мне хоть 1 банк за всю историю банковской системы Украины? Тут кишка тонка у НБУ и Фонда, ибо это в первую очередь инвест.привлекательность и рейтинги страны,в которой и так ж*** и никто особо не спешит вливать бабло из инвесторов.Кипиш никому тут не нужен.Любой банк если ему будут вставлять палки в колеса-арест активов, санкции, может рухнуть при таком негативном фоне.Даже Аваль.Поэтому сидите на попе спокойно и ждите когда все разрулят.Времена Говнаревой и дерибан банков закончены уже давно.Группа ВТБ это финансовый монстр на фоне вонючего бомжа НБУ и Фонда гарантирования.Делайте выводы на трезвую голову.
а смысл какой уйти с позором из Украины через ВА?Показать всему миру и держателям акций ВТБ, что ВТБ не смогли в сраном укрсуде отстоять свою позицию?что их нагнули как котят какой то приват с мошенником коломойкой, который обанкротил приват свой и сбагрил государству банкрота за 1 грн? уж явно репутация привата ниже плинтуса. какой то дубилет или хз кто подает иск на арест активов 3-х укробанков за которыми стоят инвесторы со всего мира плюс рашка и пуйло.тоесть логика проиграть украине суды и уйти опущенными?тогда смысл БМ банк было красиво отпускать?например ПИБ отстоят свое 25 октября и послал апеляц суд и беню на 3 буквы..очередь была и ВТБ в первых числах ноября должно было быть заседание суда, но суд вроде бы не собрался
Квесторе_поверніться написав:Ну так тут тверезий розрахунок. Не дадуть грошенят - активи буде Фонд дерибанити а не група ВТБ на них заробляти. Ось нехай і рахують. Плюс ще репутаційні втрати.
Это всё понятно. Будут всё просчитывать и думать что выгоднее. Моя мысль в том, что неправильно думать, что если контора богатая, то она будет бездумно швырять деньги направо и налево. Если бы контора так делала, то не была бы богатой.
возможно ВТБ и не ждал такого, что суд перенесут.логично когда у любого банка заканчивается бабло-он зажимает гайки. тоесть Вайсман полетел в Москву просто так?от скуки?напрасно бы он не летел туда.значит ему была команда лететь явно по важной причине.обсудить что давайте сливайте банк на ВА можно и по телефону. Как только выйдет новость такая же как по ПИБУ, что ВТБ оспорил решение по аресту в суде-сразу СМ подымут УРА УРА-и все тролли заткнутся подальше ибо аргументов будет 0.Сидеть в Украине ВТБ больше 20 лет, а потом бац и обосраться в апел суде с какими то сраными арестами акций та и еще от афериста коломойки-это ГЛУПОСТЬ ВЫСШЕГО ПИЛОТАЖА.Тут дело принципа еще.
Faceless написав:За историю Украины действительно пока не было прецедентов банкротства банка с иностранным капиталом.
БГ банк - банк продали - фонд Контракт - продажа - фонд Петрокомерц - продажа на 10 подставных лиц - фонд
Енергобанк ще сюди можна дописати.
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sliva_nikolay написав:а смысл какой уйти с позором из Украины через ВА?Показать всему миру и держателям акций ВТБ, что ВТБ не смогли в сраном укрсуде отстоять свою позицию?что их нагнули как котят какой то приват с мошенником коломойкой, который обанкротил приват свой и сбагрил государству банкрота за 1 грн? уж явно репутация привата ниже плинтуса. какой то дубилет или хз кто подает иск на арест активов 3-х укробанков за которыми стоят инвесторы со всего мира плюс рашка и пуйло.тоесть логика проиграть украине суды и уйти опущенными?тогда смысл БМ банк было красиво отпускать?например ПИБ отстоят свое 25 октября и послал апеляц суд и беню на 3 буквы..очередь была и ВТБ в первых числах ноября должно было быть заседание суда, но суд вроде бы не собрался
Вот это как раз и пугает. Сейчас у Украины есть рычаги влияния на Россию и Европу за счёт газовой трубы. А вся шумиха и давление на Украину должно было начаться после 2019 года, когда достроят ещё одну трубу в обход Украины. Страшно, чтоб эти все события не стали катализатором, и не начался ещё один кризис в Украине, спровоцированный Россией, прямо сейчас. Уже ходят слухи о прекращении поставок топлива из России в Украину. Даже, только это, может просто разорвать украинскую экономику на куски и спровоцировать голод. Вообщем, не нравятся мне все эти разборки. Будет, как всегда, страдать обычное население.