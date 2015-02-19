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ВТБ Банк

ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1400140114021403

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 462
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
119
Всього голосів : 462
Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 14:54

Група ВТБ покрила ганьбою себе у всьому світі...поставивши клієнтів в Україні в позу зю.
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 15:27

Файний був банк. Назбирав найвродливіших панянок до відділеннь. :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 15:28

  Квесторе_поверніться написав:Група ВТБ покрила ганьбою себе у всьому світі...поставивши клієнтів в Україні в позу зю.

Не ВіТіБі, а пуйло. Він Росію обісрав. Не лише банку.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 25622
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1657 раз.
Подякували: 1919 раз.
 
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  #<1 ... 1400140114021403
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