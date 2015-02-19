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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 лис, 2018 14:54
Група ВТБ покрила ганьбою себе у всьому світі...поставивши клієнтів в Україні в позу зю.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Додано: Суб 10 лис, 2018 15:27
Файний був банк. Назбирав найвродливіших панянок до відділеннь.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Суб 10 лис, 2018 15:28
Не ВіТіБі, а пуйло. Він Росію обісрав. Не лише банку.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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