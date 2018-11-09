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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 лис, 2018 14:54
Група ВТБ покрила ганьбою себе у всьому світі...поставивши клієнтів в Україні в позу зю.
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Додано: Суб 10 лис, 2018 15:27
Файний був банк. Назбирав найвродливіших панянок до відділеннь.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Суб 10 лис, 2018 15:28
Не ВіТіБі, а пуйло. Він Росію обісрав. Не лише банку.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Суб 10 лис, 2018 17:03
Re: ВТБ Банк
Намного интереснее куда вы, защитничек группы ВТБ, денетесь, или что будете писать, если группа действительно обосрется, бросит дочку и прокинет всех.
Дело принципа? Российский бизнес беспринципен.
Додано: Суб 10 лис, 2018 17:10
Re: ВТБ Банк
Пока что здесь никто никого не прокинул. В отличие от украинских ВАБов, Надр, Родовидов, Таврий и других. В отличие от Дельты, треть акций которой принадлежала американской корпорации Каргилл. Так что вы со своей политикой пока что симо кассы.
Додано: Суб 10 лис, 2018 17:16
Re: ВТБ Банк
Спасибо, что вы хоть баны не раздаете за такие отзывы, как ваш колега собственник валютной ветки. Я, например, уверен в том, что нынешняя ситуациия не вина банка ВТБ (Украина), а причина решение суда (государства Украина), т.к. суд одна из ветвей власти. А специфическая модель бизнеса ВТБ на этапе сворачивания в Украине предусматривает возврат вкладов путем реализации активов (продажа плохо обслуживаемых кредитов другим финансовым учреждениям, реализация залогов).
P.S. За это мнение дважды был забанен
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Суб 10 лис, 2018 17:28
Я думаю в ВТБ сидят не глупые люди и они понимают, что если они сегодня сдадут ВТБ, то завтра с подобными исками к коммерческим структурам с российским гос капиталом будут выставлены в судах - сотни и тысячи исков от разных Вась, Петь, меня Вас и уже потом начнется жара. Для них важно не допустить прецедента.
Додано: Суб 10 лис, 2018 18:12
А тепер питання. Чим керувалися люди, які несли бабло у ВТБ під нещасні 4% і після того, як банк закрив дохріна відділень? Сподівання на Рашу? ОК, у 2015-2017 рр. у банка ще був резерв міцності, але ж видно було, що він поступово проїдається...
Чи може жадібність? З 6к заробити аж 192 долари? Люди, та ви з дуба впали! Це якесь ніщебродство, їй-богу! От і результат!
Додано: Суб 10 лис, 2018 18:15
ВТБ самый нормальный и порядочный банк. Он еще осенью 17г. всем намекнул, когда начал закрывать отделения по регионам, что ему приходит пипец. Кто из клиентов понял этот намёк спокойно забрал свои монеты, а кто решил сыграть в русскую рулетку, то теперь нечего ныть. А тем более после банкопадов.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Суб 10 лис, 2018 18:22
Мнєніє хибне.
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