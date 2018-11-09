Игорь Алексеевич написав:ВТБ самый нормальный и порядочный банк. Он еще осенью 17г. всем намекнул, когда начал закрывать отделения по регионам, что ему приходит пипец. Кто из клиентов понял этот намёк спокойно забрал свои монеты, а кто решил сыграть в русскую рулетку, то теперь нечего ныть. А тем более после банкопадов.
1. Этот г***банк в июне 2014-го не дал мне возможность расторгнуть годовой баксодепо, который был автоматически пролонгирован. Предложили выдать депо в стремитпльно дешевеющей гривне, разве что. Пришел я через несколько дней после автопролонгации, пришлось подождать до июня 2015-го. 2. Старожилы вспомнят, как он ввел комиссию на пополнение уже открытых вкладов лет 10 назад.
Так шо, не надо ляля про его порядочность
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Tegularius написав:Пока что здесь никто никого не прокинул. В отличие от украинских ВАБов, Надр, Родовидов, Таврий и других. В отличие от Дельты, треть акций которой принадлежала американской корпорации Каргилл. Так что вы со своей политикой пока что симо кассы.
Ага, не опрокинул, сначала рашистский Петрокоммерц, потом Пибка ввела лимиты на 5000 грн в день, теперь ВаТаБанк... Кто следующий? Сбербанк роисси?
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Игорь Алексеевич написав:ВТБ самый нормальный и порядочный банк. Он еще осенью 17г. всем намекнул, когда начал закрывать отделения по регионам, что ему приходит пипец. Кто из клиентов понял этот намёк спокойно забрал свои монеты, а кто решил сыграть в русскую рулетку, то теперь нечего ныть. А тем более после банкопадов.
1. Этот г***банк в июне 2014-го не дал мне возможность расторгнуть годовой баксодепо, который был автоматически пролонгирован. Предложили выдать депо в стремитпльно дешевеющей гривне, разве что. Пришел я через несколько дней после автопролонгации, пришлось подождать до июня 2015-го. 2. Старожилы вспомнят, как он ввел комиссию на пополнение уже открытых вкладов лет 10 назад.
Так шо, не надо ляля про его порядочность
это счастье, что он пережил 14год. другие вообще ничего не давали и потом вводилась ва. а вот после банкопадов, то надо было забирать с втб свои вклады, тем более и банк говорил, что у него проблемы, да и многие на форуме неоднократно предупреждали, что к осени 18г. будут БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ С ВОЗВРАТОМ ВКЛАДОВ. Или мало было времени с осени 17г., что бы подумать и забрать??? ИЛИ ЖАДНОСТЬ ФРАЕРА СГУБИЛА???
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Tegularius написав:Пока что здесь никто никого не прокинул. В отличие от украинских ВАБов, Надр, Родовидов, Таврий и других. В отличие от Дельты, треть акций которой принадлежала американской корпорации Каргилл. Так что вы со своей политикой пока что симо кассы.
Ага, не опрокинул, сначала рашистский Петрокоммерц, потом Пибка ввела лимиты на 5000 грн в день, теперь ВаТаБанк... Кто следующий? Сбербанк роисси?
Игорь Алексеевич написав:ВТБ самый нормальный и порядочный банк. Он еще осенью 17г. всем намекнул, когда начал закрывать отделения по регионам, что ему приходит пипец. Кто из клиентов понял этот намёк спокойно забрал свои монеты, а кто решил сыграть в русскую рулетку, то теперь нечего ныть. А тем более после банкопадов.
1. Этот г***банк в июне 2014-го не дал мне возможность расторгнуть годовой баксодепо, который был автоматически пролонгирован. Предложили выдать депо в стремитпльно дешевеющей гривне, разве что. Пришел я через несколько дней после автопролонгации, пришлось подождать до июня 2015-го. 2. Старожилы вспомнят, как он ввел комиссию на пополнение уже открытых вкладов лет 10 назад.
Так шо, не надо ляля про его порядочность
это счастье, что он пережил 14год. другие вообще ничего не давали и потом вводилась ва. а вот после банкопадов, то надо было забирать с втб свои вклады, тем более и банк говорил, что у него проблемы, да и многие на форуме неоднократно предупреждали, что к осени 18г. будут БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ С ВОЗВРАТОМ ВКЛАДОВ. Или мало было времени с осени 17г., что бы подумать и забрать??? ИЛИ ЖАДНОСТЬ ФРАЕРА СГУБИЛА???
...одно не пойму..., Если у вас с vtb Украина, нет ничего...,какого хрена...тут зависать???
abc111 а тут что, фейс контроль и счётчик посещений ввели? Я тут седьмой год во всех темах всех банков "зависаю" - где то вкладчик, где то был, где то может буду - а у вас какая с этим проблема? Общедоступный форум же не общественный транспорт, с льготными местами для инвалидов - всем место найдется, не только льготникам
Stringer написав:abc111 а тут что, фейс контроль и счётчик посещений ввели? Я тут седьмой год во всех темах всех банков "зависаю" - где то вкладчик, где то был, где то может буду - а у вас какая с этим проблема? Общедоступный форум же не общественный транспорт, с льготными местами для инвалидов - всем место найдется, не только льготникам
..да нет, не хочу оскорбить..., но здесь сУрьезная ситуация и пассажиры ищут выход..., Поэтому любая ненужная инфа не воспринимается на "ура"....
Stringer написав:abc111 а тут что, фейс контроль и счётчик посещений ввели? Я тут седьмой год во всех темах всех банков "зависаю" - где то вкладчик, где то был, где то может буду - а у вас какая с этим проблема? Общедоступный форум же не общественный транспорт, с льготными местами для инвалидов - всем место найдется, не только льготникам
+100
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Stringer написав:abc111 а тут что, фейс контроль и счётчик посещений ввели? Я тут седьмой год во всех темах всех банков "зависаю" - где то вкладчик, где то был, где то может буду - а у вас какая с этим проблема? Общедоступный форум же не общественный транспорт, с льготными местами для инвалидов - всем место найдется, не только льготникам
..да нет, не хочу оскорбить..., но здесь сУрьезная ситуация и пассажиры ищут выход..., Поэтому любая ненужная инфа не воспринимается на "ура"....
Уверяю вас, даже от пассажиров, которые вляпались или наоборот успешно проехались на иных маршрутах - может быть полезная инфа