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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1401140214031404

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 462
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
119
Всього голосів : 462
Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 18:24

Re: ВТБ Банк

Игорь Алексеевич написав:ВТБ самый нормальный и порядочный банк. Он еще осенью 17г. всем намекнул, когда начал закрывать отделения по регионам, что ему приходит пипец. Кто из клиентов понял этот намёк спокойно забрал свои монеты, а кто решил сыграть в русскую рулетку, то теперь нечего ныть. А тем более после банкопадов.
1. Этот г***банк в июне 2014-го не дал мне возможность расторгнуть годовой баксодепо, который был автоматически пролонгирован. Предложили выдать депо в стремитпльно дешевеющей гривне, разве что. Пришел я через несколько дней после автопролонгации, пришлось подождать до июня 2015-го.
2. Старожилы вспомнят, как он ввел комиссию на пополнение уже открытых вкладов лет 10 назад.


Так шо, не надо ляля про его порядочность
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 18:27

Re: ВТБ Банк

Tegularius написав:Пока что здесь никто никого не прокинул. В отличие от украинских ВАБов, Надр, Родовидов, Таврий и других. В отличие от Дельты, треть акций которой принадлежала американской корпорации Каргилл. Так что вы со своей политикой пока что симо кассы.
Ага, не опрокинул, сначала рашистский Петрокоммерц, потом Пибка ввела лимиты на 5000 грн в день, теперь ВаТаБанк... Кто следующий? Сбербанк роисси?
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 18:31

  Binimovich написав:
Игорь Алексеевич написав:ВТБ самый нормальный и порядочный банк. Он еще осенью 17г. всем намекнул, когда начал закрывать отделения по регионам, что ему приходит пипец. Кто из клиентов понял этот намёк спокойно забрал свои монеты, а кто решил сыграть в русскую рулетку, то теперь нечего ныть. А тем более после банкопадов.
1. Этот г***банк в июне 2014-го не дал мне возможность расторгнуть годовой баксодепо, который был автоматически пролонгирован. Предложили выдать депо в стремитпльно дешевеющей гривне, разве что. Пришел я через несколько дней после автопролонгации, пришлось подождать до июня 2015-го.
2. Старожилы вспомнят, как он ввел комиссию на пополнение уже открытых вкладов лет 10 назад.


Так шо, не надо ляля про его порядочность


это счастье, что он пережил 14год. другие вообще ничего не давали и потом вводилась ва. а вот после банкопадов, то надо было забирать с втб свои вклады, тем более и банк говорил, что у него проблемы, да и многие на форуме неоднократно предупреждали, что к осени 18г. будут БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ С ВОЗВРАТОМ ВКЛАДОВ. Или мало было времени с осени 17г., что бы подумать и забрать??? ИЛИ ЖАДНОСТЬ ФРАЕРА СГУБИЛА??? :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 19:06

  Binimovich написав:
Tegularius написав:Пока что здесь никто никого не прокинул. В отличие от украинских ВАБов, Надр, Родовидов, Таврий и других. В отличие от Дельты, треть акций которой принадлежала американской корпорации Каргилл. Так что вы со своей политикой пока что симо кассы.
Ага, не опрокинул, сначала рашистский Петрокоммерц, потом Пибка ввела лимиты на 5000 грн в день, теперь ВаТаБанк... Кто следующий? Сбербанк роисси?

Там уже давно и комиссии и лимиты
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 19:12

  Игорь Алексеевич написав:
  Binimovich написав:
Игорь Алексеевич написав:ВТБ самый нормальный и порядочный банк. Он еще осенью 17г. всем намекнул, когда начал закрывать отделения по регионам, что ему приходит пипец. Кто из клиентов понял этот намёк спокойно забрал свои монеты, а кто решил сыграть в русскую рулетку, то теперь нечего ныть. А тем более после банкопадов.
1. Этот г***банк в июне 2014-го не дал мне возможность расторгнуть годовой баксодепо, который был автоматически пролонгирован. Предложили выдать депо в стремитпльно дешевеющей гривне, разве что. Пришел я через несколько дней после автопролонгации, пришлось подождать до июня 2015-го.
2. Старожилы вспомнят, как он ввел комиссию на пополнение уже открытых вкладов лет 10 назад.


Так шо, не надо ляля про его порядочность


это счастье, что он пережил 14год. другие вообще ничего не давали и потом вводилась ва. а вот после банкопадов, то надо было забирать с втб свои вклады, тем более и банк говорил, что у него проблемы, да и многие на форуме неоднократно предупреждали, что к осени 18г. будут БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ С ВОЗВРАТОМ ВКЛАДОВ. Или мало было времени с осени 17г., что бы подумать и забрать??? ИЛИ ЖАДНОСТЬ ФРАЕРА СГУБИЛА??? :roll:



...одно не пойму..., Если у вас с vtb Украина, нет ничего...,какого хрена...тут зависать???
abc111
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 19:22

abc111 а тут что, фейс контроль и счётчик посещений ввели?
Я тут седьмой год во всех темах всех банков "зависаю" - где то вкладчик, где то был, где то может буду - а у вас какая с этим проблема?
Общедоступный форум же не общественный транспорт, с льготными местами для инвалидов - всем место найдется, не только льготникам
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 19:32

  Stringer написав:abc111 а тут что, фейс контроль и счётчик посещений ввели?
Я тут седьмой год во всех темах всех банков "зависаю" - где то вкладчик, где то был, где то может буду - а у вас какая с этим проблема?
Общедоступный форум же не общественный транспорт, с льготными местами для инвалидов - всем место найдется, не только льготникам



..да нет, не хочу оскорбить..., но здесь сУрьезная ситуация и пассажиры ищут выход..., Поэтому любая ненужная инфа не воспринимается на "ура"....
abc111
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 19:34

  Stringer написав:abc111 а тут что, фейс контроль и счётчик посещений ввели?
Я тут седьмой год во всех темах всех банков "зависаю" - где то вкладчик, где то был, где то может буду - а у вас какая с этим проблема?
Общедоступный форум же не общественный транспорт, с льготными местами для инвалидов - всем место найдется, не только льготникам


+100
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 19:35

  abc111 написав:
  Stringer написав:abc111 а тут что, фейс контроль и счётчик посещений ввели?
Я тут седьмой год во всех темах всех банков "зависаю" - где то вкладчик, где то был, где то может буду - а у вас какая с этим проблема?
Общедоступный форум же не общественный транспорт, с льготными местами для инвалидов - всем место найдется, не только льготникам



..да нет, не хочу оскорбить..., но здесь сУрьезная ситуация и пассажиры ищут выход..., Поэтому любая ненужная инфа не воспринимается на "ура"....

Уверяю вас, даже от пассажиров, которые вляпались или наоборот успешно проехались на иных маршрутах - может быть полезная инфа
Stringer
 
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