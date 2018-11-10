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ВТБ Банк

ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 462
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
119
Всього голосів : 462
Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 22:10

Re: ВТБ Банк

Игорь Алексеевич написав:
  Binimovich написав:
Игорь Алексеевич написав:ВТБ самый нормальный и порядочный банк. Он еще осенью 17г. всем намекнул, когда начал закрывать отделения по регионам, что ему приходит пипец. Кто из клиентов понял этот намёк спокойно забрал свои монеты, а кто решил сыграть в русскую рулетку, то теперь нечего ныть. А тем более после банкопадов.
1. Этот г***банк в июне 2014-го не дал мне возможность расторгнуть годовой баксодепо, который был автоматически пролонгирован. Предложили выдать депо в стремитпльно дешевеющей гривне, разве что. Пришел я через несколько дней после автопролонгации, пришлось подождать до июня 2015-го.
2. Старожилы вспомнят, как он ввел комиссию на пополнение уже открытых вкладов лет 10 назад.


Так шо, не надо ляля про его порядочность


это счастье, что он пережил 14год. другие вообще ничего не давали и потом вводилась ва. а вот после банкопадов, то надо было забирать с втб свои вклады, тем более и банк говорил, что у него проблемы, да и многие на форуме неоднократно предупреждали, что к осени 18г. будут БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ С ВОЗВРАТОМ ВКЛАДОВ. Или мало было времени с осени 17г., что бы подумать и забрать??? ИЛИ ЖАДНОСТЬ ФРАЕРА СГУБИЛА??? :roll:
Он один пережил 2014 год, что ли? Не надо увиливать от аргумента, что он оказался говнистым банком
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 22:11

Re: ВТБ Банк

Stringer написав:
  Binimovich написав:
Tegularius написав:Пока что здесь никто никого не прокинул. В отличие от украинских ВАБов, Надр, Родовидов, Таврий и других. В отличие от Дельты, треть акций которой принадлежала американской корпорации Каргилл. Так что вы со своей политикой пока что симо кассы.
Ага, не опрокинул, сначала рашистский Петрокоммерц, потом Пибка ввела лимиты на 5000 грн в день, теперь ВаТаБанк... Кто следующий? Сбербанк роисси?

Там уже давно и комиссии и лимиты
Хде ? В сбере?
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
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  Faceless написав:
sliva_nikolay написав:Как только выйдет новость такая же как по ПИБУ, что ВТБ оспорил решение по аресту в суде-сразу СМ подымут УРА УРА-и все тролли заткнутся подальше ибо аргументов будет 0.Сидеть в Украине ВТБ больше 20 лет, а потом бац и обосраться в апел суде с какими то сраными арестами акций та и еще от афериста коломойки-это ГЛУПОСТЬ ВЫСШЕГО ПИЛОТАЖА.Тут дело принципа еще.


Намного интереснее куда вы, защитничек группы ВТБ, денетесь, или что будете писать, если группа действительно обосрется, бросит дочку и прокинет всех.
Дело принципа? Российский бизнес беспринципен.

Бизнес в независимости от принадлежности и вероисповедания - беспринципен.
Посему нет причин приводить характеристику украинского банковского бизнес сектора.
Black Jack - White Business
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