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ВТБ Банк

ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1403140414051406>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 462
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
119
Всього голосів : 462
Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 22:10

Re: ВТБ Банк

Игорь Алексеевич написав:
  Binimovich написав:
Игорь Алексеевич написав:ВТБ самый нормальный и порядочный банк. Он еще осенью 17г. всем намекнул, когда начал закрывать отделения по регионам, что ему приходит пипец. Кто из клиентов понял этот намёк спокойно забрал свои монеты, а кто решил сыграть в русскую рулетку, то теперь нечего ныть. А тем более после банкопадов.
1. Этот г***банк в июне 2014-го не дал мне возможность расторгнуть годовой баксодепо, который был автоматически пролонгирован. Предложили выдать депо в стремитпльно дешевеющей гривне, разве что. Пришел я через несколько дней после автопролонгации, пришлось подождать до июня 2015-го.
2. Старожилы вспомнят, как он ввел комиссию на пополнение уже открытых вкладов лет 10 назад.


Так шо, не надо ляля про его порядочность


это счастье, что он пережил 14год. другие вообще ничего не давали и потом вводилась ва. а вот после банкопадов, то надо было забирать с втб свои вклады, тем более и банк говорил, что у него проблемы, да и многие на форуме неоднократно предупреждали, что к осени 18г. будут БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ С ВОЗВРАТОМ ВКЛАДОВ. Или мало было времени с осени 17г., что бы подумать и забрать??? ИЛИ ЖАДНОСТЬ ФРАЕРА СГУБИЛА??? :roll:
Он один пережил 2014 год, что ли? Не надо увиливать от аргумента, что он оказался говнистым банком
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 22:11

Re: ВТБ Банк

Stringer написав:
  Binimovich написав:
Tegularius написав:Пока что здесь никто никого не прокинул. В отличие от украинских ВАБов, Надр, Родовидов, Таврий и других. В отличие от Дельты, треть акций которой принадлежала американской корпорации Каргилл. Так что вы со своей политикой пока что симо кассы.
Ага, не опрокинул, сначала рашистский Петрокоммерц, потом Пибка ввела лимиты на 5000 грн в день, теперь ВаТаБанк... Кто следующий? Сбербанк роисси?

Там уже давно и комиссии и лимиты
Хде ? В сбере?
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 22:50

  Faceless написав:Дело принципа? Российский бизнес беспринципен.

Бизнес в независимости от принадлежности и вероисповедания - беспринципен.
Посему в противоположность, нет причин приводить характеристику украинского банковского бизнес сектора.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 13:27

Re: ВТБ Банк

таварисщи, тут скорее в НБУ сидят кураторы от ВТБ))а не наоборот как тут писалось, кто не в курсе то зам.Смолия типа главы НБУ Сергей Холод из ВТБ плюс Олег Чурий уже работает в НБУ, тоже из ВТБ. плюс Рожкова как мелко плавает.
https://minfin.com.ua/2018/07/23/34385761/
https://finclub.net/news/novym-zamestit ... banka.html

https://www.capital.ua/ru/news/114402-n ... -vtb-banka

Как ни странно, но в руководстве НБУ сидят люди из ВТБ, неважно бывшие топы или нет, факт есть факт.
sliva_nikolay
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 16:17

  sliva_nikolay написав:в руководстве НБУ сидят люди из ВТБ, неважно бывшие топы или нет, факт есть факт.

Тем лучше для НБУ и хуже для клиентов банка, т.к. "люди из ВТБ" досконально знают всю поднаготную банка, все левые схемы и способы дерибана ВТБ.
НБУ это, конечно, на руку.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 16:28

Re: ВТБ Банк

Что слышно по суду?
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Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 19:01

  Алексей77 написав:Что слышно по суду?

Для вкладчиков эта инфа бесполезна.
Что решит мокшанский втб - вот что важно
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 19:14

  Stringer написав:
  Алексей77 написав:Что слышно по суду?

Для вкладчиков эта инфа бесполезна.
Что решит мокшанский втб - вот что важно

Почему это бесполезна?
Суд снимет арест активов и залогов
Их можно будет продать и денежные знаки появятся
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 19:19

Re: ВТБ Банк

решение суда важно, но и мамка ВТБ тоже может налить капусты для стабилизации кинуть 50 лямов бакинских до решения суда, суды могут затянуться, а пока надо успокоить публику. а после решение суда ВТБ скинет свои активы и постепенно свернет свою работу.
sliva_nikolay
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 19:24

  Ukrainian написав:
  Stringer написав:
  Алексей77 написав:Что слышно по суду?

Для вкладчиков эта инфа бесполезна.
Что решит мокшанский втб - вот что важно

Почему это бесполезна?
Суд снимет арест активов и залогов
Их можно будет продать и денежные знаки появятся

Ну снимет он арест на эти ликвидные/неликвидные активы, ну кто ж их теперь купит? Кому нужны будут проблемы с фондом грабування в будущем?
Только трансфер денег от собственника спасёт репутацию этого банка
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