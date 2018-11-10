Ну а пиар-службу недобанка, стоит уволить за профнепригодность, и за ради экономии средств
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 11 лис, 2018 19:26
Ну а пиар-службу недобанка, стоит уволить за профнепригодность, и за ради экономии средств
Додано: Нед 11 лис, 2018 19:26
Re: ВТБ Банк
чи це можливо згідно факту, що банк під санкціями вже не 1й рік?
+50грн !
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Додано: Нед 11 лис, 2018 19:27
Додано: Нед 11 лис, 2018 19:40
Банк не причём
Когда гражданин Коломойский купил суды
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Нед 11 лис, 2018 20:08
Re: ВТБ Банк
там иск от говноколомойского к 3 банкам, ПИБ,ВТБ и Сбер, например 25.10 ПИБ уже отстрелялся и послал на 3 буквы коломойку и ОСКАРЖИВ РИШЕННЯ СУДУ, теперь следом ВТБ и СБЕР....это же иск не только к ВТБ был. И мамке не запрещено под санкциями даже помогать укр ВТБ, это укр ВТБ не может мамке ничего сливать и выводить из укр.
Додано: Нед 11 лис, 2018 20:29
Микола не читака...Микола писака.
Пише щоб 50 млн американців пу присилав, вчора хотів 100 млн.
А скільки буде завтра?
Якщо слати з Московії то зразу в НБУ під заставу.
НБУ дає рефінанс і банка на міжбанку валюту купляє і віддає імярекам в касі по 350$.
Вже буде якийсь рух і в дідаЯші не підніметься рука банку під ніж.
А так, стійка неплатоспроможність по валюті.
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Додано: Нед 11 лис, 2018 20:44
люди занесли гроші (валюту), місяць, други .. рік і більше
вніманіє вопрос - де ця ліквідність?
тут ІВК нема якщо що
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 11 лис, 2018 20:54
Видані банкою кредити не бажають повертати
Що робити як заставити позичальників платити ?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Нед 11 лис, 2018 21:01
Так велика частка любим друзям кредитів пороздавали, Які в 2014 повтікали з Украни.
Велика частка бізнесів колишніх не має державної підтримки і теж неплатоспроможні.
А ті що ще платили, подивились що банка йде під укіс і перестали...спостерігають, думають можливо в Фонда за безцінь викупити.
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Нед 11 лис, 2018 21:55
ICU имела тесные взаимоотношения с зампредом Внешторгбанка России Юрием Соловьевым. Четверть ICU принадлежала жене Соловьева.
После введения санкций против ВТБ со стороны США Гонтарева формально продала свою долю в ICU, но и в 2015 году, исходя из декларации главы НБУ, она продолжает получать от ICU большую часть своих оф. доходов.
Black Jack - White Business
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