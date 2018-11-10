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ВТБ Банк

ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1403140414051406

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 462
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
119
Всього голосів : 462
Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 19:26

  sliva_nikolay написав:решение суда важно, но и мамка ВТБ тоже может налить капусты для стабилизации кинуть 50 лямов бакинских до решения суда, суды могут затянуться, а пока надо успокоить публику. а после решение суда ВТБ скинет свои активы и постепенно свернет свою работу.

Ну а пиар-службу недобанка, стоит уволить за профнепригодность, и за ради экономии средств :mrgreen:
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 19:26

Re: ВТБ Банк

  Stringer написав:Только трансфер денег от собственника спасёт репутацию этого банка


чи це можливо згідно факту, що банк під санкціями вже не 1й рік?
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 19:27

  Stringer написав:
  Алексей77 написав:Что слышно по суду?

Для вкладчиков эта инфа бесполезна.
Что решит мокшанский втб - вот что важно

мокшанский втб решил громадян в этот раз прокидать
dexter
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 19:40

  dexter написав:
  Stringer написав:
  Алексей77 написав:Что слышно по суду?

Для вкладчиков эта инфа бесполезна.
Что решит мокшанский втб - вот что важно

мокшанский втб решил громадян в этот раз прокидать


Банк не причём
Когда гражданин Коломойский купил суды
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 20:08

Re: ВТБ Банк

там иск от говноколомойского к 3 банкам, ПИБ,ВТБ и Сбер, например 25.10 ПИБ уже отстрелялся и послал на 3 буквы коломойку и ОСКАРЖИВ РИШЕННЯ СУДУ, теперь следом ВТБ и СБЕР....это же иск не только к ВТБ был. И мамке не запрещено под санкциями даже помогать укр ВТБ, это укр ВТБ не может мамке ничего сливать и выводить из укр.
sliva_nikolay
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 20:29

Микола не читака...Микола писака.
Пише щоб 50 млн американців пу присилав, вчора хотів 100 млн.
А скільки буде завтра?
Якщо слати з Московії то зразу в НБУ під заставу.
НБУ дає рефінанс і банка на міжбанку валюту купляє і віддає імярекам в касі по 350$.
Вже буде якийсь рух і в дідаЯші не підніметься рука банку під ніж.
А так, стійка неплатоспроможність по валюті. :(
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 20:44

люди занесли гроші (валюту), місяць, други .. рік і більше
вніманіє вопрос - де ця ліквідність?

тут ІВК нема якщо що :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 20:54

  Квесторе_поверніться написав:Микола не читака...Микола писака.
Пише щоб 50 млн американців пу присилав, вчора хотів 100 млн.
А скільки буде завтра?
Якщо слати з Московії то зразу в НБУ під заставу.
НБУ дає рефінанс і банка на міжбанку валюту купляє і віддає імярекам в касі по 350$.
Вже буде якийсь рух і в дідаЯші не підніметься рука банку під ніж.
А так, стійка неплатоспроможність по валюті. :(

Видані банкою кредити не бажають повертати
Що робити як заставити позичальників платити ?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 21:01

  Ukrainian написав:
  Квесторе_поверніться написав:Микола не читака...Микола писака.
Пише щоб 50 млн американців пу присилав, вчора хотів 100 млн.
А скільки буде завтра?
Якщо слати з Московії то зразу в НБУ під заставу.
НБУ дає рефінанс і банка на міжбанку валюту купляє і віддає імярекам в касі по 350$.
Вже буде якийсь рух і в дідаЯші не підніметься рука банку під ніж.
А так, стійка неплатоспроможність по валюті. :(

Видані банкою кредити не бажають повертати
Що робити як заставити позичальників платити ?

Так велика частка любим друзям кредитів пороздавали, Які в 2014 повтікали з Украни.
Велика частка бізнесів колишніх не має державної підтримки і теж неплатоспроможні.
А ті що ще платили, подивились що банка йде під укіс і перестали...спостерігають, думають можливо в Фонда за безцінь викупити.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 21:55

  Квесторе_поверніться написав:Так велика частка любим друзям кредитів пороздавали, Які в 2014 повтікали з Украни.

ICU имела тесные взаимоотношения с зампредом Внешторгбанка России Юрием Соловьевым. Четверть ICU принадлежала жене Соловьева.
После введения санкций против ВТБ со стороны США Гонтарева формально продала свою долю в ICU, но и в 2015 году, исходя из декларации главы НБУ, она продолжает получать от ICU большую часть своих оф. доходов.
Black Jack - White Business
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