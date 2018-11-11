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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 лис, 2018 12:01
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sliva_nikolay
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Додано: Пон 12 лис, 2018 12:05
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Алексей77
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Додано: Пон 12 лис, 2018 12:33
sliva_nikolay написав:
https://zn.ua/ECONOMICS/sud-obyazal-filial-ukrzaliznyci-vyplatit-pochti-milliard-rossiyskomu-vtb-banku-298786_.html
Там не ошибка Про Российский
ВТБ банк? Брали прямо в москве кредиты?
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demichh
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