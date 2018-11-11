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ВТБ Банк

ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1404140514061407

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 462
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
119
Всього голосів : 462
Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 12:01

Re: ВТБ Банк

https://zn.ua/ECONOMICS/sud-obyazal-fil ... 8786_.html
sliva_nikolay
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 12:05

Re: ВТБ Банк

В кассах голяк?
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http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 12:33

  sliva_nikolay написав:https://zn.ua/ECONOMICS/sud-obyazal-filial-ukrzaliznyci-vyplatit-pochti-milliard-rossiyskomu-vtb-banku-298786_.html

Там не ошибка Про Российский ВТБ банк? Брали прямо в москве кредиты?
demichh
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 13:28

  Алексей77 написав:В кассах голяк?

Денег нет, но вы держитесь. :wink:
darmet
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 13:54

  sliva_nikolay написав:Только дурачек может думать, что мамка ВТБ и вся группа ВТБ с активами на 500 ярдов баксов будет допускать ВА в свою структуру неважно что это Укр банк, но все же, тут не тот сценарий.За всю историю банкротств банков в Украине-нет ни одного банка с иностр.капиталом-куда бы зашела ВА и отправила на Фонд для дерибана.


"- У вас на стройке несчастные случаи были?
- Нет.
- Будут" (с. "Операция Ы и другие приключения Шурика")
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 14:34

sliva_nikolay Не он первый, не он последний...
darmet
 
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