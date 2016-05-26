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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 лис, 2018 12:01
Re: ВТБ Банк
Додано: Пон 12 лис, 2018 12:05
Re: ВТБ Банк
В кассах голяк?
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Додано: Пон 12 лис, 2018 12:33
Додано: Пон 12 лис, 2018 13:54
"- У вас на стройке несчастные случаи были?
- Нет.
- Будут" (с. "Операция Ы и другие приключения Шурика")
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Пон 12 лис, 2018 15:45
Кто следующий? Очевидно - банк из украинской банковской системы.
Кстати, а ведь про Петрокоммерц Вы сознательно лжёте, не раз Вам напоминали о том, что он гавкнулся только после того, как его купили (отжали-?) украинские собственники.
Признаюсь, было очень забавно читать в 2016-2017 годах Ваши многочисленные сочащиеся ядом (и не имеющие ничего общего с реалиями) сообщения в адрес ПИБа, когда Вы струсили, вынесли из него деньги в 15-м (и получали от евродочек 1,5%), а я до конца 2017-го получал 9%
В этом плане дубликаты Ваших старых сообщений теперь уже в этой ветке настраивают на оптимизм. Раз уж Вы промахнулись тогда, то скорее всего это - судьба, и очередной Ваш промах не за горами.
Писал не раз, и повторю - дочки росгосбанков имеют ТОЛЬКО политические риски. Экономических нет.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Додано: Пон 12 лис, 2018 15:54
Так всё и происходит. Чтоб сохранить репутацию, дочки известных брендовых банков, сначала переписывают их на бомжа, а потом банкротят. С укрросбанками уже бы такое давно произошло, но им не дали, в отличии от некоторых других банков с зарубежным капиталом
Додано: Пон 12 лис, 2018 16:08
Re: ВТБ Банк
Что-то нет злобных карликов на ветке. Наверно в банке дела идут на поправку
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Додано: Пон 12 лис, 2018 16:15
Re: ВТБ Банк
ну что?все пропало?или банк жить будет?гривневые вкладчики то ерунда, могут бегать по банкоматам укрсоца или втб, для валютных вкладчиков проблемка, конвертация идет по дурному курсу 27.4, это уже разводняк увы.
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