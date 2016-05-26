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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 лис, 2018 12:01
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sliva_nikolay
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Додано: Пон 12 лис, 2018 12:05
В кассах голяк?
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Алексей77
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Додано: Пон 12 лис, 2018 12:33
sliva_nikolay написав:
https://zn.ua/ECONOMICS/sud-obyazal-filial-ukrzaliznyci-vyplatit-pochti-milliard-rossiyskomu-vtb-banku-298786_.html
Там не ошибка Про Российский
ВТБ банк? Брали прямо в москве кредиты?
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demichh
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Додано: Пон 12 лис, 2018 13:28
Алексей77 написав:
В кассах голяк?
Денег нет, но вы держитесь.
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darmet
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Додано: Пон 12 лис, 2018 13:54
sliva_nikolay написав:
Только дурачек может думать, что мамка ВТБ и вся группа ВТБ с активами на 500 ярдов баксов будет допускать ВА в свою структуру неважно что это Укр банк, но все же, тут не тот сценарий.За всю историю банкротств банков в Украине-нет ни одного банка с иностр.капиталом-куда бы зашела ВА и отправила на Фонд для дерибана.
"- У вас на стройке несчастные случаи были?
- Нет.
- Будут" (с. "Операция Ы и другие приключения Шурика")
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Искатель
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Додано: Пон 12 лис, 2018 14:34
sliva_nikolay Не он первый, не он последний...
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darmet
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Додано: Пон 12 лис, 2018 15:45
Binimovich написав:
Tegularius написав:Пока что здесь никто никого не прокинул. В отличие от украинских ВАБов, Надр, Родовидов, Таврий и других. В отличие от Дельты, треть акций которой принадлежала американской корпорации Каргилл. Так что вы со своей политикой пока что симо кассы.
Ага, не опрокинул, сначала рашистский Петрокоммерц, потом Пибка ввела лимиты на 5000 грн в день, теперь ВаТаБанк... Кто следующий? Сбербанк роисси?
Кто следующий? Очевидно - банк из украинской
банковской системы.
Кстати, а ведь про Петрокоммерц Вы сознательно лжёте, не раз Вам напоминали о том, что он гавкнулся только после того, как его купили (отжали-?) украинские собственники.
Признаюсь, было очень забавно читать в 2016-2017 годах Ваши многочисленные сочащиеся ядом (и не имеющие ничего общего с реалиями) сообщения в адрес ПИБа, когда Вы струсили, вынесли из него деньги в 15-м (и получали от евродочек 1,5%), а я до конца 2017-го получал 9%
В этом плане дубликаты Ваших старых сообщений теперь уже в этой ветке настраивают на оптимизм. Раз уж Вы промахнулись тогда, то скорее всего это - судьба, и очередной Ваш промах не за горами.
Писал не раз, и повторю - дочки росгосбанков имеют ТОЛЬКО политические риски. Экономических нет.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
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Баблонавт
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Додано: Пон 12 лис, 2018 15:54
Баблонавт написав: Binimovich написав:
Ага, не опрокинул, сначала рашистский Петрокоммерц, потом Пибка ввела лимиты на 5000 грн в день, теперь ВаТаБанк... Кто следующий? Сбербанк роисси?
Кто следующий? Очевидно - банк из украинской
банковской системы.
Кстати, а ведь про Петрокоммерц Вы сознательно лжёте, не раз Вам напоминали о том, что он гавкнулся только после того, как его купили (отжали-?) украинские собственники.
...
Писал не раз, и повторю - дочки росгосбанков имеют ТОЛЬКО политические риски. Экономических нет.
Так всё и происходит. Чтоб сохранить репутацию, дочки известных брендовых банков, сначала переписывают их на бомжа, а потом банкротят. С укрросбанками уже бы такое давно произошло, но им не дали, в отличии от некоторых других банков с зарубежным капиталом
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safonovstanislav
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Додано: Пон 12 лис, 2018 16:08
Что-то нет злобных карликов на ветке. Наверно в банке дела идут на поправку
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
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Алексей77
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Додано: Пон 12 лис, 2018 16:15
ну что?все пропало?или банк жить будет?гривневые вкладчики то ерунда, могут бегать по банкоматам укрсоца или втб, для валютных вкладчиков проблемка, конвертация идет по дурному курсу 27.4, это уже разводняк увы.
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sliva_nikolay
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