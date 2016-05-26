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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1405140614071408

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 462
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
119
Всього голосів : 462
Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 16:17

Почали випускати валютні свіфти юриків
Sanio
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 16:24

Re: ВТБ Банк

а причем тут валютные свифты к лимиту 8 тыс грн на карточные, депозитные, скарбничку?в кассе работают от приноса?
sliva_nikolay
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 16:28

Re: ВТБ Банк

  sliva_nikolay написав:причем тут валютные свифты

Валюта на рахунку появилась.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 16:33

Re: ВТБ Банк

а что на прошлой недели свифты не уходили у юриков?вы намекаете что Вайсман не зря полетел к Костину и мамка ВТБ решила помочь капустой?))
sliva_nikolay
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 16:58

Re: ВТБ Банк

  Sanio написав:Почали випускати валютні свіфти юриків
Если это так, то это ОЧЕНЬ хорошо.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Баблонавт
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 17:02

  Баблонавт написав:
  Sanio написав:Почали випускати валютні свіфти юриків
Если это так, то это ОЧЕНЬ хорошо.

АГа, зменшиться навантаження на Фонд.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 17:42

  Квесторе_поверніться написав:
  Баблонавт написав:
  Sanio написав:Почали випускати валютні свіфти юриків
Если это так, то это ОЧЕНЬ хорошо.

АГа, зменшиться навантаження на Фонд.
остроумно,дякую.
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 18:02

Бонуси за продовження будуть?
Нагадую сбер весною минулого року давав бонус за продовження +2% в валюті
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
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