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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 лис, 2018 16:24
Re: ВТБ Банк
а причем тут валютные свифты к лимиту 8 тыс грн на карточные, депозитные, скарбничку?в кассе работают от приноса?
Додано: Пон 12 лис, 2018 16:28
Re: ВТБ Банк
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Пон 12 лис, 2018 16:33
Re: ВТБ Банк
а что на прошлой недели свифты не уходили у юриков?вы намекаете что Вайсман не зря полетел к Костину и мамка ВТБ решила помочь капустой?))
Додано: Пон 12 лис, 2018 16:58
Re: ВТБ Банк
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Додано: Пон 12 лис, 2018 17:02
АГа, зменшиться навантаження на Фонд.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Пон 12 лис, 2018 17:42
остроумно,дякую.
никому не верю
Додано: Пон 12 лис, 2018 18:02
Бонуси за продовження будуть?
Нагадую сбер весною минулого року давав бонус за продовження +2% в валюті
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Пон 12 лис, 2018 18:22
Ukrainian
Думаю, что нет, раз дела налаживаются, не имеет смысла сорить деньгами, тем более все равно сворачиваться продолжат.
Додано: Пон 12 лис, 2018 18:24
Re: ВТБ Банк
что то не особо радует, лимиты стоят 8 тыс грн на клиента, даже не карты, если у тебя 2 карты например, то лимит на 2 карты 8 тыс, а не на каждую карту 8 тыс.короче пока позитива не наблюдаю...видимо ждут решения суда..а дальше посмотрим
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