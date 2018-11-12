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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 лис, 2018 18:44
Re: ВТБ Банк
а откуда инфа что свифты юриков начали ходить?если ты принес для свифта живую зелень то логично что они обязаны ее отправить.в чем прикол тогда?
Додано: Пон 12 лис, 2018 18:52
Так ідіотів не то живу валюту...живу гривню банці занести немає.
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Додано: Пон 12 лис, 2018 18:57
Re: ВТБ Банк
так что когда там ВА? чем быстрее введут ВА тем быстрее получат в полном обьеме свои бабосы, главное с курсом на момент ВА не влететь...чтобы бакс не пошел выше 28))
Додано: Пон 12 лис, 2018 18:59
Re: ВТБ Банк
А вот меня лично напрягает в этой ситуации с ВТБ личность того, кто хочет отжать акции, не верю я ему, раньше держал в ВТБ деньги относительно спокойно, т.к. было понимание, что резервов и рабочих активов виде выданных банком кредитов хватит с головой что бы отдать деньги всем вкладчикам как физикам так и юрикам, но учитывая прошлое претедента на акции ВТБ и как он вывел с бегемота после майдана деньги прикрываясь патриотическим угаром бы*** лохтората оставив банк пустым на столько, что приват вынуждено было спасать государство, я не рискну держать в ВТБ больше фонда, а под фонд можно держать и не париться.
Додано: Пон 12 лис, 2018 19:06
Додано: Пон 12 лис, 2018 19:06
Re: ВТБ Банк
под фонд держать 200 к грн в эквивалете валюту опасно нынче в нашем гондурасе та и еще скоро выборы на носу, как мы знаем всегда смена власти лихорадит гривну и девальвация происходит, а то будет печалька, введут при 28, а курс будет 35 к марту-апрелю(((
Додано: Пон 12 лис, 2018 19:07
Re: ВТБ Банк
та беня коломыга еще тот аферюга, сидит сейчас у себя в женеве и воду мутит тут...хитрожопый еврей и гадит всем..беню давно пора закрыть на 100 лет на зоне за особо тяжкие...
Додано: Пон 12 лис, 2018 19:36
И ключ выбросить...
Black Jack - White Business
Додано: Пон 12 лис, 2018 20:07
...дам дельный совет- после vtb, лучше работать на ВЫНОС со всех банков на территории пАрашенка
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