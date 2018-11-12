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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1406140714081409

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 462
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
119
Всього голосів : 462
Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 18:44

Re: ВТБ Банк

а откуда инфа что свифты юриков начали ходить?если ты принес для свифта живую зелень то логично что они обязаны ее отправить.в чем прикол тогда?
sliva_nikolay
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 18:52

  sliva_nikolay написав:а откуда инфа что свифты юриков начали ходить?если ты принес для свифта живую зелень то логично что они обязаны ее отправить.в чем прикол тогда?

Так ідіотів не то живу валюту...живу гривню банці занести немає.
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 18:57

Re: ВТБ Банк

так что когда там ВА? чем быстрее введут ВА тем быстрее получат в полном обьеме свои бабосы, главное с курсом на момент ВА не влететь...чтобы бакс не пошел выше 28))
sliva_nikolay
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 18:59

Re: ВТБ Банк

А вот меня лично напрягает в этой ситуации с ВТБ личность того, кто хочет отжать акции, не верю я ему, раньше держал в ВТБ деньги относительно спокойно, т.к. было понимание, что резервов и рабочих активов виде выданных банком кредитов хватит с головой что бы отдать деньги всем вкладчикам как физикам так и юрикам, но учитывая прошлое претедента на акции ВТБ и как он вывел с бегемота после майдана деньги прикрываясь патриотическим угаром бы*** лохтората оставив банк пустым на столько, что приват вынуждено было спасать государство, я не рискну держать в ВТБ больше фонда, а под фонд можно держать и не париться.
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 19:06

  sliva_nikolay написав:а откуда инфа что свифты юриков начали ходить?если ты принес для свифта живую зелень то логично что они обязаны ее отправить.в чем прикол тогда?

Свифты живой валютой не отправляют. Только со счёта. Это во всём мире свифты так работают
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 19:06

Re: ВТБ Банк

под фонд держать 200 к грн в эквивалете валюту опасно нынче в нашем гондурасе та и еще скоро выборы на носу, как мы знаем всегда смена власти лихорадит гривну и девальвация происходит, а то будет печалька, введут при 28, а курс будет 35 к марту-апрелю(((
sliva_nikolay
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 19:07

Re: ВТБ Банк

та беня коломыга еще тот аферюга, сидит сейчас у себя в женеве и воду мутит тут...хитрожопый еврей и гадит всем..беню давно пора закрыть на 100 лет на зоне за особо тяжкие...
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 19:36

  sliva_nikolay написав:та беня коломыга еще тот аферюга, сидит сейчас у себя в женеве и воду мутит тут...хитрожопый еврей и гадит всем..беню давно пора закрыть на 100 лет на зоне за особо тяжкие...

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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 20:07

  Михалыч написав:А вот меня лично напрягает в этой ситуации с ВТБ личность того, кто хочет отжать акции, не верю я ему, раньше держал в ВТБ деньги относительно спокойно, т.к. было понимание, что резервов и рабочих активов виде выданных банком кредитов хватит с головой что бы отдать деньги всем вкладчикам как физикам так и юрикам, но учитывая прошлое претедента на акции ВТБ и как он вывел с бегемота после майдана деньги прикрываясь патриотическим угаром бы*** лохтората оставив банк пустым на столько, что приват вынуждено было спасать государство, я не рискну держать в ВТБ больше фонда, а под фонд можно держать и не париться.



...дам дельный совет- после vtb, лучше работать на ВЫНОС со всех банков на территории пАрашенка
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