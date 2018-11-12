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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 лис, 2018 18:44
а откуда инфа что свифты юриков начали ходить?если ты принес для свифта живую зелень то логично что они обязаны ее отправить.в чем прикол тогда?
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sliva_nikolay
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Додано: Пон 12 лис, 2018 18:52
sliva_nikolay написав:
а откуда инфа что свифты юриков начали ходить?если ты принес для свифта живую зелень то логично что они обязаны ее отправить.в чем прикол тогда?
Так ідіотів не то живу валюту...живу гривню банці занести немає.
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Додано: Пон 12 лис, 2018 18:57
так что когда там ВА? чем быстрее введут ВА тем быстрее получат в полном обьеме свои бабосы, главное с курсом на момент ВА не влететь...чтобы бакс не пошел выше 28))
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sliva_nikolay
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Додано: Пон 12 лис, 2018 18:59
А вот меня лично напрягает в этой ситуации с ВТБ личность того, кто хочет отжать акции, не верю я ему, раньше держал в ВТБ деньги относительно спокойно, т.к. было понимание, что резервов и рабочих активов виде выданных банком кредитов хватит с головой что бы отдать деньги всем вкладчикам как физикам так и юрикам, но учитывая прошлое претедента на акции ВТБ и как он вывел с бегемота после майдана деньги прикрываясь патриотическим угаром бы*** лохтората оставив банк пустым на столько, что приват вынуждено было спасать государство, я не рискну держать в ВТБ больше фонда, а под фонд можно держать и не париться.
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Михалыч
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Додано: Пон 12 лис, 2018 19:06
sliva_nikolay написав:
а откуда инфа что свифты юриков начали ходить?если ты принес для свифта живую зелень то логично что они обязаны ее отправить.в чем прикол тогда?
Свифты живой валютой не отправляют. Только со счёта. Это во всём мире свифты так работают
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Додано: Пон 12 лис, 2018 19:06
под фонд держать 200 к грн в эквивалете валюту опасно нынче в нашем гондурасе та и еще скоро выборы на носу, как мы знаем всегда смена власти лихорадит гривну и девальвация происходит, а то будет печалька, введут при 28, а курс будет 35 к марту-апрелю(((
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sliva_nikolay
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Додано: Пон 12 лис, 2018 19:07
та беня коломыга еще тот аферюга, сидит сейчас у себя в женеве и воду мутит тут...хитрожопый еврей и гадит всем..беню давно пора закрыть на 100 лет на зоне за особо тяжкие...
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sliva_nikolay
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Додано: Пон 12 лис, 2018 19:36
sliva_nikolay написав:
та беня коломыга еще тот аферюга, сидит сейчас у себя в женеве и воду мутит тут...хитрожопый еврей и гадит всем..беню давно пора закрыть на 100 лет на зоне за особо тяжкие...
И ключ выбросить...
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Додано: Пон 12 лис, 2018 20:07
Михалыч написав:
А вот меня лично напрягает в этой ситуации с ВТБ личность того, кто хочет отжать акции, не верю я ему, раньше держал в ВТБ деньги относительно спокойно, т.к. было понимание, что резервов и рабочих активов виде выданных банком кредитов хватит с головой что бы отдать деньги всем вкладчикам как физикам так и юрикам, но учитывая прошлое претедента на акции ВТБ и как он вывел с бегемота после майдана деньги прикрываясь патриотическим угаром бы*** лохтората оставив банк пустым на столько, что приват вынуждено было спасать государство, я не рискну держать в ВТБ больше фонда, а под фонд можно держать и не париться.
...дам дельный совет- после vtb, лучше работать на ВЫНОС со всех банков на территории пАрашенка
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abc111
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Додано: Пон 12 лис, 2018 20:30
abc111 написав: Михалыч написав:
А вот меня лично напрягает в этой ситуации с ВТБ личность того, кто хочет отжать акции, не верю я ему, раньше держал в ВТБ деньги относительно спокойно, т.к. было понимание, что резервов и рабочих активов виде выданных банком кредитов хватит с головой что бы отдать деньги всем вкладчикам как физикам так и юрикам, но учитывая прошлое претедента на акции ВТБ и как он вывел с бегемота после майдана деньги прикрываясь патриотическим угаром бы*** лохтората оставив банк пустым на столько, что приват вынуждено было спасать государство, я не рискну держать в ВТБ больше фонда, а под фонд можно держать и не париться.
...дам дельный совет- после vtb, лучше работать на ВЫНОС со всех банков на территории пАрашенка
я думаю, что начало февраля 19г. это последний мес. кто не успел сег. забрать у.е. из банков. как бы в марте не повторился 14г. и потом очередной банкопад.
но, могу ошибаться. решает каждый самостоятельно. хотя лучше переждать выборы, чем рисковать своими монетами.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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