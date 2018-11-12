Додано: Пон 12 лис, 2018 18:59

А вот меня лично напрягает в этой ситуации с ВТБ личность того, кто хочет отжать акции, не верю я ему, раньше держал в ВТБ деньги относительно спокойно, т.к. было понимание, что резервов и рабочих активов виде выданных банком кредитов хватит с головой что бы отдать деньги всем вкладчикам как физикам так и юрикам, но учитывая прошлое претедента на акции ВТБ и как он вывел с бегемота после майдана деньги прикрываясь патриотическим угаром бы*** лохтората оставив банк пустым на столько, что приват вынуждено было спасать государство, я не рискну держать в ВТБ больше фонда, а под фонд можно держать и не париться.