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ВТБ Банк

ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1407140814091410

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 462
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
119
Всього голосів : 462
Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 20:31

  sliva_nikolay написав:что то не особо радует, лимиты стоят 8 тыс грн на клиента, даже не карты, если у тебя 2 карты например, то лимит на 2 карты 8 тыс, а не на каждую карту 8 тыс.короче пока позитива не наблюдаю...видимо ждут решения суда..а дальше посмотрим

при таких лимитах провелись платежи со скарбнычки и вам гроши общей суммой превышающей лимит 8000, так что наверное по картам лимит, а не на клиента.
orhidf
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 20:42

Re: ВТБ Банк

на кол центре сказали лимит на КЛИЕНТА, а не по картам.тоесть клиент может по своим картам провести на 8 тыс только
sliva_nikolay
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 21:09

sliva_nikolay я не про коллцентр, а про свои операции пишу, которые провелись. деньги благополучно ушли на монобанк, при чем на аллу не уходили.
orhidf
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 21:32

  orhidf написав:sliva_nikolay я не про коллцентр, а про свои операции пишу, которые провелись. деньги благополучно ушли на монобанк, при чем на аллу не уходили.

Главное, что бы было что выводить. Нет денег в ВТБ нечего вывести, что бы шатнуть банк.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 21:34

  Баблонавт написав:
  Sanio написав:Почали випускати валютні свіфти юриків
Если это так, то это ОЧЕНЬ хорошо.

Да и в отделении сегодня приподнятое настроение у персонала.
Я зашла туда, чтобы взять оригиналы депозитных договоров с мокрыми печатями - у меня в ВТБ куча годовых небольших валютных вкладов в количестве 19-ти штук :D.
Говорю: "распечатайте мне все их на случай, если забирать придется не у вас".
А они так загадачно подмигивают: "у нас будете забирать, у нас... "
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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