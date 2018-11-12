при таких лимитах провелись платежи со скарбнычки и вам гроши общей суммой превышающей лимит 8000, так что наверное по картам лимит, а не на клиента.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 лис, 2018 20:31
при таких лимитах провелись платежи со скарбнычки и вам гроши общей суммой превышающей лимит 8000, так что наверное по картам лимит, а не на клиента.
Додано: Пон 12 лис, 2018 20:42
Re: ВТБ Банк
на кол центре сказали лимит на КЛИЕНТА, а не по картам.тоесть клиент может по своим картам провести на 8 тыс только
Додано: Пон 12 лис, 2018 21:09
sliva_nikolay я не про коллцентр, а про свои операции пишу, которые провелись. деньги благополучно ушли на монобанк, при чем на аллу не уходили.
Додано: Пон 12 лис, 2018 21:32
Главное, что бы было что выводить. Нет денег в ВТБ нечего вывести, что бы шатнуть банк.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Пон 12 лис, 2018 21:34
Да и в отделении сегодня приподнятое настроение у персонала.
Я зашла туда, чтобы взять оригиналы депозитных договоров с мокрыми печатями - у меня в ВТБ куча годовых небольших валютных вкладов в количестве 19-ти штук .
Говорю: "распечатайте мне все их на случай, если забирать придется не у вас".
А они так загадачно подмигивают: "у нас будете забирать, у нас... "
Жадность и Отвага!
Додано: Пон 12 лис, 2018 21:41
Я вот все жду бонус 2% в валюте за продление
Деньги лежат мертвым грузом на текущем с начала ноября
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Пон 12 лис, 2018 22:20
По алгоритму не снижаемого по картам в валюте не уточняли?
Black Jack - White Business
Додано: Пон 12 лис, 2018 23:42
Так можно же было положить их на месяц на Конструктор+ под те же 2%
Жадность и Отвага!
Додано: Пон 12 лис, 2018 23:50
Вы положили ?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Пон 12 лис, 2018 23:55
Уточняла. Но ничего не поняла
Да и вообще там народ в очереди ждал, пока мне напечатают 19 договоров, каждый на четырех листах с четырьмя моими подписями, поэтому особо вникать в тонкости 2-долларового остатка мне было неудобно перед людьми, томившимися в очереди.
Ближе к 26 ноября еще раз спрошу
Жадность и Отвага!
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